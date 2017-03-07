İzmit Meclisi'nde gündem Kadınlar Günü'ydü

İzmit Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısı bugün Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.

Çoğunluğunu imar konularının oluşturduğu 14 maddelik gündemin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Doğan, ülkemizde yaşayan kadınların gününü kutladı: “İnancımız ve kültürümüzde kadın bizim başköşemizdedir. Henüz Avrupa’da bu haklar olmadan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Eskisine göre iyi noktadayız ama daha çok mesafe alınması gerekiyor. Biz kadın dostu belediyeyiz. İZMEK kurslarının 25 bin öğrencisinin yüzde 95’i kadınlardır. Kadınların haklarının korunmasında hepimize görev düşüyor.

CHP’li Meclis üyesi Hale Meriç, “ Kadınların hayatın her alanında birçok sorunla karşılaştığını; cinsel istismar, kadın cinayetleri, küçük yaşta evlilikler her platformda çığlık sesleri ile anlatılıyor. İstismar edenlere karşı daha güçlü olmalıyız. 2017 Türkiye’sinde biz kadınların artık sorunlarını bir gün de değil, 365 gün çözüm arayarak bitirilmesini istiyoruz. Bir dahaki 8 Mart’lar da kadın sorunları dillendirmek yerine diğer ülkelerde yaşayan kadınlara önder olur, projeleri konuşuruz. ”dedi.

AK Partili Meclis üyesi Emine Okanalp’te yaptığı konuşmada, 8 Mart’ın, kadınların manalı ve özel günü olduğunu belirtti, “ Kadınlar, ülkemizin kurtuluş mücadelelerinden bugünlere her alanda aktif rol oynamıştır. Hayme Analar, Kara Fatma olarak bildiğimiz Fatma Seher Erden, Şerife Bacılar, Halide Edip Adıvar gibi daha birçok isimlerle tarihin her kademesinde yer almıştır. Türk kadını ülkemizin kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi 15 Temmuz hain saldırısında ve sonrasında gövdesini siper etmiş, meydanları boş bırakmamıştır. Cumhuriyetin odak noktasında yer alan kadınlarımız modern çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Peygamber Efendimizin ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün muhatabı kadınlarımızın gününü kutluyorum.” dedi.

İzmit Belediyesi ile Dilovası Belediyesi’nin ortak proje olarak yapılması planlanan Semt Konağı, her iki belediye arasında protokol yapılması için belediye başkanına yetki verilmesi ve belediye bütçesinden ödenek ayrılmasıyla ilgili müdürlük teklifi komisyona havale edildi.

Masraflarının bir kısmının veya tamamının belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kendin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Bakırcılar Sokak Cephe İyileştirme Projesi”nin yaptırılmasıyla ilgili müdürlük teklifi komisyona havale edildi.

İl ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masraflarının tamamı veya bir kısmının belediye bütçesinden karşılamak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Kültür Tepesi Cephe İyileştirme Projesi”nin yaptırılmasıyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun teklifi CHP’lilerin red oyu vermesi nedeniyle, oy çokluğu ile kabul edildi.

Kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit’in sembolü haline gelen tarihi yapılardan İzmit Halk Eğitim Merkezi binası ile halen Acısu Vergi Dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız Mektebi Sörler Okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit Belediyesi’ne devri konusunda gerekle çalışma ve girişimlerin yapılmasıyla ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun raporu oy birliği ile kabul edildi.

İzmit Belediyesi’ne ait bir su tankerinin Gerede Belediyesi’ne hibe edilmesi oy birliği ile kabul edildi. İzmit Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısının 4 Nisan Salı günü 15.00’de yapılması kararlaştırıldı.

