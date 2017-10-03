İzmit Meclisi'nde önemli kararlar

13 madde gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında Ak Parti İzmit İlçe Başkanı seçilen meclis üyesi Hasan Ayaz da son kez hazır bulundu.



DİN GÖREVLİLERİ MAKEDANYA’YA GİDECEK



İzmit Belediye Meclisinde Makedonya-Kosova'da yaşayan soydaşlarımızla kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, bölgedeki kültürel mirasın yerinde incelenmesi, ortak örf, adet, gelenek ve manevi bağların kuvvetlendirilmesi amacıyla 45 din görevlisinin 5 kişilik belediye temsil heyetiyle birlikte 26-29 Ekim 2017 tarihlerini kapsayacak, kültür gezisine gitmeleri, ulaşım, konaklama ve yeme içme giderlerinin belediyece karşılanması teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.



UKRAYNA’DAN KARDEŞ BELEDİYE



Toplantıda Ukrayna Kherson Belediyesi ve İzmit Belediyesi arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılabilecek işbirliği çalışmaları kapsamında Kherson Belediyesi ve İzmit Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulması ve çalışmaların başlatılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun raporu da görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.



MAHALLELERDE ARAŞTIRMA



Belediye meclisinde mahallelerde yapılacak hizmetlerin daha verimli ve programlı olması açısından hizmet yapılacak mahallenin yaş oranları, suç oranları, gelir durumları ve boşanma oranlarının bir araştırma ile öncelikle pilot bölge olarak belirlenecek beş mahalleden başlanması, yapılacak hizmetlerin bu kriterlere göre dağıtılması teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun tarihli raporu ile şehirde köye dönüşümü teşvik etmek, kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon eli ile bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun raporları da görüşülerek kabul edildi.



Bir sonraki meclis toplantısının 7 Kasım Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı.

