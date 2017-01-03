İzmit Meclisi’nde sorunlar tartışıldı

İzmit Belediyesi’nin 2017 yılı ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.

Çoğunluğunu imar konularında oluşan 16 maddelik gündemin görüşülüp karara bağlandığı toplantının açılış konuşmasına yapan Doğan, yılbaşı gecesi İstanbul’da bir eğlence mekanına yapılan kahpe saldırı ile terör olaylarında hayatını kaybeden asker, polis ve sivillere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Doğan, “1 yıl içinde İzmit’te, hakkın rahmetine kavuşan 3 muhtara, yaptıkları hizmetler nedeniyle minnettar olduklarını belirtip rahmet diledi.

CHP Grup Başkan vekili Ersin Albayrak, İzmit’te sıkça yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili nelerin yapıldığını sordu. Elektrik kesintilerinin özellikle köylerde olmak üzere İzmit ve diğer ilçelerde olduğunu belirten Doğan, “Vatandaşın bir saat elektriksiz kalmasına gönlümüz razı olmaz. Bana göre SEDAŞ yatırımlarını zayıf kaldığını düşünüyorum. Bazı yerlerde kesintiler hala sürüyor. Ciddi bir yatırım planlamasına ihtiyaç var. İlgili kuruluşların sorumluluğunda, bizim takip etmemiz gereken bir konudur. İlgilileri zorlamak gerekiyor” dedi.

SU BASKINLARINDA YARDIMA KOŞTUK

Geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışlar sırasında teyakkuz halinde olduklarını ve İSU, İtfaiyeye destekçi olduklarını belirten Doğan, “Sorun olan yerleri dolaştık, alt katlarda zarar vardı. Ev eşyaları zarar gördü. AFAD gerekli tespitleri ve çalışmaları yaptı, evlerini su basanların barınma ihtiyaçları karşılandı. Küçük işletmelerin sıkıntıları var. Makineleri zarar gördü, iş yapamadılar. Yahya Kaptan’da evlerin bodrumlarına ve kapıcı dairelerini su bastı, sular tahliye edildi. İzmit Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha hızlı toparlanması için destek verdik” diye konuştu.

DENETİM KOMİSYONU SEÇİLDİ

Yasa gereği Denetim Komisyonu oluşturulmasıyla ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifiyle ilgili gizli oylama yapıldı. Denetim Kurulu’na 3 AK Parti, 2 CHP’li üye seçildi. Denetim Kurulu şu isimler seçildi: Engin Uztürk(AK Parti), Ersin Alpaslan(AK Parti), Haluk Akgün(AK Parti), Ersin Albayrak(CHP), Barbaros Akkuş(CHP). Denetim Komisyonuna seçilen kişi ve kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ile ilgili Yazı İşlere Müdürlüğü’nün yazısı komisyona havale edildiği meclis toplantısında, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet ve maksimum 30 kişilik otobüs alınmasıyla ilgili müdürlük yazısı komisyona gitmeden oy birliğiyle kabul edildi.

BELEDİYENİN BİNASI ve TRAMVAY

İzmit Veliahmet Mahallesi’nde bulunan ve Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’nin kullanmak üzere İzmit Belediyesi’ne ait binanın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak tahsis edilmesi oy birliğiyle onaylandı. İzmit sınırları içinde devam eden Tramvay Projesi dahilinde mağduriyet yaşayan esnafların müşterek ihtiyaçlarının tespit edilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe ile Çevre Sağlık Komisyonlarının raporuyla ilgili Komisyon Başkanı Hayrettin Ünlü açıklama yaptı.

Komisyonun yapılabileceklerinin sınırlı olduğunu bildiği halde tramvay çalışmalarından etkilenen esnafların sorunlarına duyarsız kalmamak adına komisyonların ortak çalışmasına İzmit Belediye Başkanının desteği ile sorunları araştırdıklarını belirten Ünlü, şöyle konuştu: “Çalışma yapılan yerlere tabelaların konulması çevrenin sulanması, duraklar ile yolcuların bilgilendirilmesi gibi önemli dokunuşlar yaparak günlük hayatın akmasına etkili olmuştur. İstek ve çözüm önerilerimiz şunlardır: “Tramvay çalışmasında hedeflenen tarihe uygun olarak bitirilmesi için çaba gösterilmelidir. Çalışma nedeniyle esnafın ekonomik mağduriyet yaşadığı tarafımıza iletilmiştir. Mağdur esnaflar için faizsiz kredi desteği konusunda ilgili kurumlarla temasların yapılması gerekmektedir. İzmit Belediyesi işgaliye bedelleri ili ilgili taleplere istinaden işgaliye bedellerinin belirli bir süre alınmaması, Esnaf oda başkanları ile yapılan görüşmeler neticesinde tramvay güzergahı üzerinde bulunan esnafların ticaretinin desteklenmesi amacıyla başta İzmit Belediyesi olmak üzere kurumlar ve halkın bu bölge esnafından alışveriş yapması teşvik edilmelidir. Belediyeden belge almak isteyenlere, eski borçlarının kanun kapsamında olmayanların tahsilatlarının 30.06.2018 tarihine kadar ötelenmesi, esnafın belediyelere olan borçlarından dolayı icra takibinin yapılmaması istenmekte olup, kanun kapsamında olmayan borçların ödenmesi konusunda 30.06.2018 tarihine kadar icra takibi başlatılması isteniyor.”

İKİ BİNA İÇİN TALEP

İzmit Belediye Başkanı Doğan, komisyonun tavsiye niteliğindeki önerileri tek tek inceleyip ellerinden geldiğince yapacaklarını söyledi. Komisyonun tavsiye niteliğindeki görüşleri oy birliğiyle kabul edildi.

Kentin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak için İzmit’in sembol binalarından Halk Eğitim Merkezi ve halen Acısu Vergi Dairesi tarafından kullanılan Fransız Mektebi olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit Belediyesi’ne devredilmesiyle ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun raporu için süre uzatımı kararı alındı.

Şubat ayı meclisinin, 7 Şubat Salı günü 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.