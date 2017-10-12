İzmit Meslek’te 15 Temmuz anması

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programda 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde yaşadıklarını anlatan okul müdürü Mehmet Aktaş konuşmasında ölümle yüz yüze geldiklerini ve o anların hayatı boyunca zihninden çıkmayacağını anlatırken bile, o anları sanki yeniden yaşadığını ifade etti. Aktaş, asil Türk milletinin tüm unsurları ile o gece meydanlarda dış uyruklu darbecilere fırsat vermediğini ve 15 Temmuz’dan sonra Türkiye de darbeler döneminin sona erdiğini sözlerine ekledi. Etkinlikte öğrencilerin günün özetini anlatan Oratoryo gösterisi çok beğenildi. Şehitler için okunan Kuran’ı Kerim’in ardından okulun daveti üzerine İl Müftülüğünden görevlendirilen İl vaizi Servet Yalçın Şehitler için Kuran okudu. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine şehitler anısına ve 26 Eylül’de vefat eden öğretmen Ergin Aytok anısına çam ağacı dikimi ile program sona erdi.

Ayşegül KALAYCI