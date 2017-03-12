İzmit Milletvekili Şükrü Bey’in idamı

İzmit Milletvekili Ahmet Şükrü (Bayındır) Bey (d. 1875, Kastamonu) - (ö. 13 Temmuz 1926, Ankara)

Darül Mualliminin Aliye Fen şubesini bitirmiş, Selanik İdadisi muavini öğretmenliği, İşkodra ili önemli katipliği, Hicaz demiryolu nazırlığı katip ve murakıplığı, İstanbul Darül Hayır muhasebe memur yardımcılığı, Bursa İdadisi 2.müdürlüğü, Selanik Hukuk Mektebi müdürlüğü, Selanik Maarif müdürlüğü, Siroz ve Saruhan mutasarrıflığı, İçişleri Bakanlığı Muhaberat Umum Müdürlüğü, Maarif Nazırlığı, Meclis-i Mebusan III. dönem Kastamonu üyeliği, Posta, Telefon ve Telgraf nazırlığı, Ticaret ve Ziraat Nazırlığı, İzmit Livası Genel Meclis üyeliği, İl Daimi komisyon üyeliği, Trabzon valiliği, TBMM 2. dönem Kocaeli milletvekilliği ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucu üyeliği yapmıştır.

Atatürk’e karşı planlanan İzmir Suikastı'nın arkasında TBMM'nin tek muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içindeki bir grubun olduğu iddia edildi. Bu parti kapatıldı, Ahmet Şükrü Bey ve arkadaşları İstiklal Mahkemesince idam cezasına çarptırıldı. Ahmet Şükrü Bey, 13 Temmuz 1926'da Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi, Ziya Hurşit, Ayıcı Arif, İsmail Canbulat, Cavit Bey başta olmak üzere 13 kişiyle birlikte idam edildi.

İddianameye göre suikast ilk önce Ankara'da yapılmak istenmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi I. dönem Lazistan milletvekili olarak görev yapan Ziya Hurşit Bey, hırsızlıktan sabıkalı Laz İsmail ve Gürcü Yusuf'un bu amaç doğrultusunda, İzmit milletvekili Ahmet Şükrü Bey'in maddî yardımlarıyla Ankara'ya hareket ederek buradaki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası genel merkezinde misafir olarak kalmıştı. En sonunda suikastın İzmir'de yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'daki Ahmet Şükrü Bey'den gerekli cephane ve parayı alan Ziya Hurşit Bey, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf, 15 Haziran'da Gülcemal vapuruyla İzmir'e geldi ve suikast için gerekli hazırlıkları yapmaya başladı.

Suikast planı, Sarı Efe Edip Bey'in İstanbul'a gitmesinin ardından şüphelenen Giritli Şevki'nin suikast girişimini haber veren ihbar mektubunu Mustafa Kemal Paşa'ya iletmesi için, 14 Haziran günü İzmir Valisi Kâzım Bey'e, vermesiyle bu plan gün yüzüne çıktı.

İddianamenin okunmasının ardından ilk sorgulama Ziya Hurşit Bey'e yapıldı. Suikastı eski Ankara valisi Abdülkadir Bey ile planladıklarını, paraları olmadığından kendilerine destek sağlamak için İzmit milletvekili Ahmet Şükrü Bey ile görüştüklerini, daha önce Ankara ve Bursa'da da suikast planladılarsa da gerçekleştiremediklerini belirterek suikast için yapılan tüm hazırlıkları anlatan Ziya Hurşit Bey'in ifadeleri; daha sonra sorgulanan Laz İsmail, Gürcü Yusuf ve Çopur Hilmi'ninkilerle paralellik göstermekteydi. Çopur Hilmi'den sonra sorgulanan Sarı Efe Edip Bey, suikasttan bir gün önce İstanbul'a gidiş sebebini durumu Celâl Bey'e bildirecek olması olarak açıklamış; suikast için kendisini Ahmet Şükrü Bey'in kışkırttığını ve gerekli olan paraları kendisine onun verdiğini söylemişti.

Diğer taraftan suikast olayıyla ilişkisi bulunmadığına karar verilen Bursa milletvekili Osman Nuri Bey, Trabzon milletvekili Ahmet Muhtar Bey, Erzurum milletvekili Münir Hüsrev Bey, İzmit milletvekili Mustafa Bey, Kastamonu milletvekili Halit Bey, Kars milletvekili Ömer Bey ve Sarı Efe Edip Bey'in kayınbiraderi Doktor Mustafa Şevket serbest bırakıldı.

İzmir yargılamaları 13 Temmuz 1926'da son buldu. Yargılanan 49 kişiden; suikast hazırlıklarına doğrudan karışan ve bu planlardan haberi olup da resmî makamlara ihbarda bulunmayan on beş kişinin idamına, bir kişinin 10 yıl kalebentlik cezasına çarptırılmasına ve cezası Konya'da sürgüne çevrilmesine, dokuz kişinin duruşma dışı tutulup, yargılamalarının Ankara'da görülecek İttihatçılar davası ile birleştirilmesine ve geri kalan yirmi dört kişinin beraatına karar verildi. İnfazlar, 13 Temmuz'u 14 Temmuz'a bağlayan gece İzmir'in çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi.(Kaynak:Yavuz Ulugün)

DARAĞACINDA- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e suikast girişiminden yargılanan 15 kişiyle birlikte İzmit Mebusu Şükrü Bey de idam edildi.