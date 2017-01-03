İzmit MTAL’de ‘Aralık’ ayı ödülleri

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Aralık’ ayının başarılı öğrencilerine ödülleri, dün düzenlenen törenle verildi.

HER AY YAPILIYOR

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3’ncüsünü düzenlediği program kapsamında ayın başarılı öğrencilerine ödülleri, okul yemekhanesindeki törenle iletildi.

Motor Araç ve Teknik Bölümünden Aziz Ayvaz, Kimya Bölümü’nden Cansu Yolcu, Endüstri Otomasyon Bölümü’nden Yasin Baltacı, Makine Bölümü’nden Mustafa Balkan, Bilişim Teknolojisi Bölümü’nden Merve Yüksel, Mobilya Bölümü’nden Beyzanur Kurt, Elektrik Bölümü’nden Oğuz Orçun Ustaoğlu, Metal Bölümü’nden Coşkun Korkmaz ve 9’uncu sınıf öğrencisi Seymen Avcı, ‘ayın öğrencisi’ seçilerek onur belgesi, ayın öğrencisi belgesi ve hediyelerin sahibi oldu.

2 BİN 800 ÖĞRENCİ ADAY

Ödül törenine Okul Müdürü Mehmet Aktaş, Okul Aile Birliği Başkanı İskender Saraç, İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER) Başkanı ve Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay, alan şefleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören öncesine konuşma yapan Okul Müdürü Mehmet Aktaş, “Bu tür etkinliklerin amacı öğrencilerin örnek davranışlarını pekiştirmektir. Sizler adına mutluyum. Okulumuzdaki 2 bin 800 öğrencimiz ayın öğrencisine adaydır. Amaç, sadece tören yapmak değil, örnek davranışları kalıcı hale getirmek. Diğer öğrencilerinde örnek almasını istiyoruz.” diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN