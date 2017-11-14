İzmit MTAL’de ayın öğrencileri ödüllerini aldı

Okulda düzenlenen kahvaltılı programda, başarılı öğrencilerin aileleri de ağırlandı. İzmit MTAL Okul yönetimi ile Okul Onur Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede 9 bölümün 9 başarılı öğrencisine belgeleri verildi.

Kantindeki kahvaltı programına Okul Müdürü Mehmet Aktaş, Müdür Başyardımcısı Sinan Yazar, alan şeflerinden Sami Yavuz, Hakan Elmas, Alaattin Çavuş, Hasan Dindar, Fatih Şahinbaş, Erdoğan Kocaata, Mehmet Çulha, Atilla Moralı, Onur Kurulu Başkanı Ferhat Polat, Okul Aile Birliği Başkanı İskender Saraç, İzsander Başkanı Halil Atay öğrenci ve veliler katıldı.

150 ÖĞRENCİ, 70 ÖĞRETMEN YURTDIŞINA EĞİTİME GİDECEK

İzmit MTAL Müdürü Mehmet Aktaş, “Kapta ne varsa, dışına o sızar” sözleriyle başladığı konuşmasında, bu faaliyet kapsamında bugüne kadar 72 başyarılı öğrenciyi ödüllendirdikerini hatırlattı.

Dünya’da endüstri 4.0 adına dönüşüm yaşandığını aktaran Müdür Aktaş, “Biz de okul olarak bunun altyapısı çalışıyoruz. Yetiştireceğimiz öğrencilerimize artık Robotik kodlama öğretiyoruz. Bunun için 67 öğretmenimize Arduino Programlama eğitimi aldırdık. Okulumuzda 40 öğretmenimizden oluşan eğitim 4.0 ekibi oluşturduk. Okulumuz fiziki yapısında da sanayinin talepleri doğrultusunda bu altyapıya sahip öğrenciler yetiştirmek için yeni yatırımlar yapıyoruz. Okulumuz Türkiye’de Mesleki eğitim seviyesinde bir ilki başarmış ve Türkiye Ulusal Ajansına akredite olmuştur. Bu yıldan itibaren gelecek 3 yıl içerinde 150 öğrencim, 70 öğretmenimizi bu konularda Avrupa’da eğitim almaya göndereceğiz” dedi.

EKİM AYININ BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ

İzmit MTAL’de bölümlerinde başarılı olan ve ‘Ayın Öğrencisi’ ödülüne layık görülen öğrenciler şunlar oldu:

Nur Sibel Birge (Mot. Araç. Tek), Simge Gürel (Kimya), Batuhan Sarıçayır (End. Otomasyon), Evren Özaydın (Makine Tek.), Özlem Kelleci (Bilişim Tek.), Gürkan Parlak (Mobilya ve İç Mekan Tasarım), Sevdenur Pekinalp (Metral Tek.), Enes Usta (Elekt. Elekt. Tek.), Zehranur Yavuz (9. Sınıf)

Şennur YILDIZ