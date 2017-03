İzmit MTAL’de Kimya Bölümü 40. yılı kutlandı

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin en eski bölümlerinden olan Kimya Teknolojisi Alanı’nın 40. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen kutlama programına Okul Müdürü Mehmet Aktaş, idareciler, alan şefleri, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte Kimya Teknolojisi Alanı’ndan 1982’de mezun olan İZSANDER Başkanı Halil Atay, 1994 mezunu Deva Holding çalışanı Fikri Çolak, 1999’da mezun olan Kimya Öğretmeni Canan Yücel Aydoğdu ve 2012 mezunlarından Elif İldeniz katıldı.

“KİMYA BÖLÜMÜ AYRICALIKTIR”

İzmit MTAL Müdürü Mehmet Aktaş, eski mezunlara katılımları için teşekkür etti ve sözü 1982 yılında mezun olan İZSANDER Başkanı Halil Atay’a bıraktı. Halil Atay, “ Kimya bölümünden mezun olduğum için her zaman gurur duydum. Bu bölümden mezun olmak ayrıcalıktır diye her defasında söyledim. Her ne kadar mesleğimi tam olarak icra etmemiş olsam da hayatımda bana çok şey kattığını biliyorum. İzmit Sanat Okulu’ndan mezun olmak da ayrıcalık. Bizim zamanlarımızda okumak daha zordu, siz şanslısınız” dedi. Atay’ın ardından diğer mezunlar da konuşmalarını yaptı, o döneme ilişkin anılarını aktardı.

Anılarını, duygu ve düşüncelerini paylaşarak öğrencilerin sorularını cevaplayan eski mezunlara programın sonunda plaket takdim edildi. 7 Mayıs tarihinde de okulun bugüne kadarki tüm Kimya Bölümü mezunları toplanacak.

Buse Kadıoğlu-Nesrin Furuncu