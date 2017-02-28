İzmit Muhtarlar’da yeni başkan Aşkın

İzmit Muhtarlar Derneği 3’üncü Olağan Genel Kurulunda yeni başkan Yenimahalle Muhtarı Tuncay Aşkın oldu.

İzmit Muhtarlar Derneği 3’üncü Olağan Genel Kurulu Kocaeli Yüksek Öğrenim Kurumu Derneği Sosyal Tesisleri (KYÖD)’nde yapıldı. 40 kişinin oy kullanma hakkı olan kongrenin divan başkanlığını KYÖD Başkanı Mehmet Toker, divan üyeliklerini ise Mustafa Yaman ve Aysel Karabıyık yaptı. Kongreye ayrıca Türkiye Muhtarlar Derneği Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Marmara Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sevigil, İzmit Muhtarlar Derneği mevcut başkanı Selahattin Harata katıldı. Yapılan oylama sonunda mevcut dernek başkanı Selahattin Harata’nın yerine kongreye katılanların oyları ile yeni başkan Yenimahalle Muhtarı Tuncay Aşkın’a devretti.

HER ŞEYE TEŞEKKÜR ETMEYECEĞİZ

İzmit Muhtaralar Derneği’nin yeni başkanı olarak konuşma yapan Tuncay Aşkın, “Eski başkanlarımız gerçekten zor şartlarda görevlerini tamamladı. Biz muhtarlar derneğini canlandırmak için bundan sonra elimizden geleni yapacağız. Muhtarların sıkıntılarını biliyoruz. Burada 40 kişilik bir derneğiz ama 2-3 km uzaklıkta yaşayan muhtarlarımızın düğününden, cenazesinden haberimiz olmuyor. Bu artık böyle olmayacak. Ben, çok önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Kavga etmeyeceğiz ama her şeye de teşekkür etmeyeceğiz. Gerektiği zaman eleştireceğiz gerektiği zaman teşekkür edeceğiz ” dedi.

ZAMAN İÇİNDE DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ

Türkiye Muhtarlar Konfederasyon Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz ise, “Türkiye Muhtarlar Federasyonu uzun yıllar önce kurulmuş bir federasyon. Bunun içinde Kocaeli, Bursa, Ankara, Eskişehir var. Ben federasyonumuzun zaman içinde daha büyüyeceğine inanıyorum. Bu kuruma Türkiye’nin ihtiyacı var. Bütün çalışmalarımızı bu minvalde yapıyoruz” dedi.

Ayşegül KALAYCI

Yönetim Kurulu:

Tuncay Aşkın(başkan), Kadir Kızıl, Ahmet Demir, Nilgün Düzen, Ahmet Mirzaoğlu

Denetim Kurulu:

Basri Biricik, Güngör Saner, Fatma Keskin.