İzmit Öğrentenevi’ne iki garson alınacak

İzmit öğretmenevi de asfari ücretle çalıştırılmak üzere iki garson alacağını İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bildirdi. Herhangi bir tesiste en az bir yıl iş tecrübesi bulunan adayların 23 Ekim’e kadar İşkur’a başvurması isteniyor. Başvuru süresi 234 Ekim’de dolacak. Başvuran aday sayısı 2’den fazla olursa 13 Kasım günü 14.00-15.00 saatleri arasında noter huzurunda kura çekilecek.