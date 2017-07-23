İzmit Öğretmenevi’nde Doğan müdür yardımcısı

Kuruçeşme Endüstri Meslek Lisesi’nde Tarih öğretmeni olarak görev yapan Cüneyt Doğan, İzmit Öğretmenevi’ne müdür yardımcısı olarak atandı.

1971 İzmit doğumlu olan Cüneyt Doğan, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü 1994 mezunu. Cüneyt Doğan, Van, Gaziantep, Zonguldak ve İzmit’te Tarih öğretmeni ve idareci olarak çeşitli görevlerde bulundu.

Son olarak Kuruçeşme Atatürk EML’deki görevinden İzmit Öğretmenevi Müdür Yardımcılığı’na atanan Cüneyt Doğan, evli ve 2 çocuk babası. Doğan’ın atanmasıyla Öğretmenevi’ndeki müdür yardımcısı sayısı da üçe yükseldi.