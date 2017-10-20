İzmit- Sabiha Gökçen seferleri yeni otobüslerle devam edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve Ulaşım Park Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. tarafından 2016 yılında hizmete sokulan 250 numaralı otobüs hattı Kocaeli’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na yeni otobüsleri ile ulaşımı kolaylaştıracak.

Daha önce toplu taşıma araçlarıyla 3 aktarmayla ve özel şehirler arası otobüslerle Kocaeli’den ulaşım sağlanan Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımları kolaylaştırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu amaçla 2016 yılında faaliyete geçirdiği 250 numaralı belediye otobüs hattının yeni araçları hizmete girdi.

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali 41 numaralı perondan kalkış yapacak otobüs hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımı 60 dakikaya düşürecek. 03.00-23.00 saatleri arasında hizmet verecek olan otobüs hattı, saatte bir sefer gerçekleştirecek. Ücreti bakımından da vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak olan 250 numaralı otobüs hattını ücretlendirmesi ise şu şekilde:

Tam 13 TL, İndirimli 10,5 TL, Öğrenci 8 TL ve tek binişlik Kocaeli kart ise 14 TL.

Kocaeli’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımı kolaylaştıracak otobüs hattı hakkında bilgi veren Ulaşım Park Genel Müdürü Yasin Özlü, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Park olarak geçen yıl Sabiha Gökçen Havaalanı’na yolcu taşımaya başlamıştık. Yaklaşık 11 aydır güvenli, hızlı bir şekilde Kocaeli halkını Sabiha Gökçen Havaalanı’na her saat başı kalkan otobüslerimizle oluşturuyoruz. Normal halk otobüsü tipindeki araçlarımızla yaptığımız seferlerimizi daha konforlu, daha üst olan şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüslere çevirdik. Böylelikle daha hızlı ve daha konforlu bir yolculuk sunacağız” dedi.