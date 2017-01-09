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İzmit Sanayi’de mesleki eğitim

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İzmit Sanayi’de mesleki eğitim
İzmit Sanayi Sitesinde mesleki eğitimler hızlandırıldı. 

Muzaffer Gürfidan’ın başkanı olduğu kooperatif bünyesinde düzenlenen programlarla, kooperatif üyesi işyerlerine çeşitli alanlarda mesleki eğitimler veriliyor.

Mesleki eğitim, ilk yardım eğitimi, yangın ve söndürme eğitimi özel mesleki eğitim ve danışmanlık kurumlarınca veriliyor. Sektör mensupları anlaştıkları bir kurumdan eğitim alabiliyor. İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan da, bu konuda sanayi esnafına yardımcı oluyor, kooperatif toplantı salonunu tahsis ediyor. 

ARTIK UYARI YOK, CEZA VAR
Özellikle kömür madenlerinde meydana gelen ölümlü iş kazalarından sonra, bakanlık bu konuda denetimleri hızlandırdı. 2016 yılı içinde personeline Mesleki Eğitim almayan işletmeler uyarılıyordu. 2017 yılında direk ceza kesilecek. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17’inci maddesine göre mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalışma şansı da yok.

Çalışma Bakanlığı 1 Ocak’tan itibaren iş yerlerinde, 40 meslek için denetim yapıp, sertifikasız çalıştırıldığı tespit edilen her işçi için 527 lira para cezası uygulayacak. İşverenler, olası bir ölümlü iş kazasında hapis cezasıyla da karşı karşıya kalabilecek. Eğer kaza sonucu ölen işçinin sertifikasız olduğu tespit edilirse, işveren açısından, “Dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği” gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesinde düzenlenen “taksirle öldürme” cezası kapsamında 2-6 yıl arası hapis istemiyle dava açılabilecek
 

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