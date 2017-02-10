İzmit Sanayispor kaleci Okan’ı aldı

Geçen yıl ilk kez yer aldığı 1.Küme’de düşme üzüntüsünü yaşayan İzmit Sanayispor, bu sezon lige son anda katılma kararı almıştı.

Turuncu-Siyahlı ekip, yeni sezonda kadrosuna takviye yapıyor, ilimizin tecrübeli kalecilerinden Kireçocaklarıspor’dan Okan’ı da renklerine bağladı.

ÇOK TECRÜSELİ BİR İSİM

Alikahyaspor’da futbol başlayan Okan Göl, daha sonra Derincespor altyapısında forma giydi. İlimiz amatör takımlarından Mertspor ve Çenedağspor’da da oynayan Okan Göl, son iki yıldır Kireçocaklarıspor’a forma giydi. Tecrübeli kaleci Çenedağspor ve Kireçocaklarıspor takımlarında şampiyonluk sevinci yaşadı. Okan Göl, aynı sevinci İzmit Sanayispor’da da yaşamak istediğini söyledi.