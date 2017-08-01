İzmit Sanayispor’da, Eyüp ve Hakan Kılıç takımda kaldı

Geçen yıl 2.Küme’de şampiyonluk sevinci yaşayan İzmit Sanayispor, yeni sezonda takımı Hakan Uygur’a emanet etti.

Turuncu-Siyahlı ekip, transfer çalışmalarına da başladı, geçen yıl takımın şampiyonluğunda çok önemli katkısı bulunan iki tecrübeli isim Hakan Kılıç ve Eyüp ile yeni sezon içinde anlaştı.

TAVŞANTEPESPOR’DAN ALINMIŞTI

İzmit Sanayispor’un yeni sezonda anlaşma sağladığı Hakan Kılıç ile Eyüp, geçen yıl Tavşantepespor’da sezona başlamıştı. Orta sahada oynayan Hakan kılıç daha önceki yıllarda da Alikahyaspor forması giymişti. Tavşantepespor’da takım kaptanlığı yapan Eyüp ise defansta görev yapıyor. İki futbolcuda geçen yıl ara transferde Tavşantepe’den Sanayispor’a transfer olmuştu. Yeni sezon içinde takımda Turuncu-Siyahlı ekipte kaldılar.