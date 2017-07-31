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İzmit Sanayispor’da Hakan Uygur dönemi

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İzmit Sanayispor’da Hakan Uygur dönemi
Bir yıl aradan sonra yeniden 1.Küme’ye yükselen İzmit Sanayispor, yeni sezonda teknik direktörünü belirledi. Turuncu-Siyahlı ekibi Hakan Uygur çalıştıracak. Uygur’un yardımcılığını ise Savaş demir yapacak.

TAVŞANTEPESPOR’U ÇALIŞTIRMIŞTI
İzmit Sanayispor’un yeni teknik sorumlusu hakan Uygur, ilimizin yetiştirdiği en önemli kaleciler arasında yer alıyordu. En son Tavşantepespor’da futbolu bırakan Hakan Uygur, aynı takımda teknik direktörlük görevine başladı. Hakan Uygur, Tavşantepespor’da Süper Lig’de 1,5 sezon görev yaptı.

“ALTYAPI VE TESİSLEŞMEYE ÖNEM VERECEĞİZ”
Sanayispor’un yeni Teknik Sorumlusu Hakan Uygur, yeni sezonda en büyük hedeflerinin altyapı ve tesisleşme hamlesi olacağını söyledi. Uygur, “Kadromuzu gençlerle takviye yapacağız. Bunun yanında altyapı ve tesis hamlesi başlatmak istiyoruz. 1.küme’de ilk yılımızda tutunup, daha sonraki dönemde üst sıraları hedefliyoruz” dedi.

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