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İzmit şehir içi otobüse taşlı saldırı

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İzmit şehir içi otobüse taşlı saldırı
İzmit şehir içi özel halk otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirilmesi sonucu büyük panik yaşandı.

Olay bu akşam üzeri İzmit şehir içinde sefer yapan 147 numaralı hatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmit Kaymakamlık mevkisine gitmekte olan 147 numaralı şehiriçi halk otobüsü Kandıra Sapağı’ndaki ışıklarda durduğunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından taşlı saldırıya uğradı. Yolcuların verdiği bilgiye göre sakallı ve yaşlı olan bu kişi otobüse büyük bir taş atıp olay yerinden kaçtı.

Saldırıda otobüsün ön camı kırılırken, yolcular büyük bir panik yaşadı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken korkulu anları otobüsteki sivil polis olduğunu söyleyen şahıs yatıştırdı. Sivil polisin verdiği eşkâl ile ekipler saldırganı arama çalışması başlattı.

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