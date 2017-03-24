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İzmit sinemalarında beş yeni film daha  

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İzmit sinemalarında beş yeni film daha  
İzmit Sinemaları’nda bu hafta ikisi yerli üçü yabancı beş yeni film gösterime giriyor.

Haftanın yeni filmlerini kısaca tanıtalım:

Sonsuz Aşk

Ahmet Katıksız’ın yönettiği filmin başrolünde Fahriye Evcen, Murat Yıldırım, Fatih Al ile Filiz Ahmet var. Filmde Fahriye Evcen; kardeşiyle kurduğu düzende, küçük mutluluklarla yaşamını renklendiren Zeynep karakterini canlandırıyor, Murat Yıldırım ise genç yaşta profesör olan cerrah Can karakterini.. Hiçbir ortak noktaları yokmuş gibi görünen, Can ve Zeynep beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına dahil oluyor. Engelleri de beraberinde getiren sonsuz bir aşkın içine düşüyorlar. Symbol, Özdilek, 41 Burda, Dolphin, N City, Kipa ve Arasta Sinemaları’nda izlenebilir.

Beyaz Balina

Haftanın ikinci yerli filmi; A. Uygur Öztürk’ün yönettiği başrolünde Efe Karaman, Kaan Ürkmez, Erden Alkan ile Umut Karadağ'ın bulunduğu Beyaz Balina. Film, anne ve babasını kaybettikten sonra büyük şehirden dedesinin köyüne gelen Ali ile köyün oldukça yaramaz çocuğu Vahap’ın önceleri düşmanken sonrasında nasıl bir dostluk kurduklarını anlatıyor. Symbol Sinemaları’na geldi.

Power Rangers

Dean Israelite’nin yönettiği ve Dacre Montgomery, Bill Hader, Naomi Scott ile Ludi Lin’in oynadığı film Symbol, 41 Burda, Dolphin, N City ve Arasta Sinemaları’na geldi. Beş sıradan genç, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm Dünya’nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde, olağanüstü değişime uğrarlar ve gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki bütün sorunlarını çözmeleri gerekecek ve Power Rangers olarak bir araya geleceklerdir.

Hayat

Daniel Espinosa’nın yönettiği filmin başrolünde Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds ile Hiroyuki Sanada var. Uluslararası tam donanımlı bir uzay istasyonunda görev yapmakta olan altı kişinin, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindeki hikâyesine odaklanıyor. Uzay istasyonunda görev yapmakta olan bu altı kişilik özel ekip Mars gezegeninde hayat olduğuna dair ilk kez ipuçları bulur. Ekip, araştırmalarını ilerletip geliştirdikçe metodları beklenmedik sonuçlar verir, çünkü buldukları bu yeni hayat formu hiç kimsenin bekleyemeyeceği kadar zekidir. Symbol ve 41 Burda Sinemaları’nda izlenebilir.

Otoban

Eran Creevy’in yönetti. Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley ile Anthony Hopkins başroldeler. Casey bir soyguna bulaşır ve işleri ters gider. Kötü giden soygunun ardından acımasız çetenin lideri Hagend’dan kaçmaya başlayan Casey’ın eski patronu, uyuşturucu satıcısı Geran’ı aramak dışında bir çaresi kalmamıştır. Ancak Geran’ın başı daha da büyük bir belaya girer. Hayatının aşkı Juliette’i Hagend’ın tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışırken kendini otobanda bir kovalamacanın içerisinde bulur. Symbol ve Dolphin Sinemaları’na geldi. İzmit Sinemaları’nda gösterimi devam eden filmler: Tatlım Tatlım, Güzel ve Çirkin, Deli Aşk, Kong: Kafatası Adası, Neşeli Dalgalar 2, Logan, Karlar Kraliçesi 3, Recep İvedik 5, Kuyu, Süper Yetenek ve İstanbul Kırmızısı. İzmit Sinemaları’nın günlük programını gazetemizin 15’nci sayfasında bulabilirsiniz.

Alev UÇAR

 

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