İzmit sinemalarında korku filmleri zamanı

İzmit sinemalarında bugün üçü yerli, beşi yabancı 8 yeni film başlıyor. Filmlerin büyük bölümü, korku türünü sevenlere hitap ediyor. Haftanın en önemli filmi, hiç kuşkusuz uzun süredir sinemaseverlerin beklediği Dunkirk olacak.

Christopher Nolan’ın yönettiği Dunkirk’te Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance, Tom Hardy başrolleri paylaşıyorlar. İngilizler ve müttefiklerinden oluşan birlikler, düşman askerleri tarafından sahilde sıkıştırılmıştır. Kurtulmaları mucizeye bağlıdır ve büyük tahliye operasyonu başlar. Savaş filmlerinden hoşlananların kaçırmaması gerekiyor. Film, Symbol, N City, Özdilek, 41 Burda, Dolphin, Arasta sinemalarında. Ayrıca, Symbol’de yeni açılan yazlık açık sinemada da bu hafta boyunca saat 21.45’de Dunkirk izlenebilir. Yazlık sinemada tam bilet 14, öğrenci bileti 13 TL.



Yerli gerilim filmi Bezm-i Ezel’i Aykut Can Demirel yönetti. Ebru Eker, Berkan Tutu, Buğra Han Kirişoğlu, Hakan Tutu başrolleri paylaştılar. Yasemin ile Mustafa İzmir’de aynı evde yaşayan, farklı dinlere mensup olmalarını sorun yapmadan birlikte olmayı başarmış iki sevgilidir. Yasemin’in hayatı, gördüğü bir rüya ile kabusa döner. Yaşadığı paranormal olaylar onu bunalıma sokar. Film, Özdilek sinemalarında.



Samet Çakırtaş’ın yönettiği "Saklambaç: Ölüm Oyunu" filminin başrolünde Yusuf Karakuyu, Ali Akgöl, Buse Naz Çınar ile Ceren Müftüoğlu oynuyor. Üniversite öğrencisi bir grup genç, hafta sonu tatili için civar köylerden birine yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında yolda başlarına gelen esrarengiz bir olay yüzünden araç çamura saplanır. Aracı saplandığı yerden kurtarmak için yardım istemek üzere bir eve giren gençler, girdikleri bu evde hiç tahmin etmedikleri bir olayla karşı karşıya kalırlar. Dolphin’e geldi.



Haftanın yerli komedi filmi "Kiki ile Miki: Alatura". Falcon’un yönettiği filmde Onursal Özokçu, Osman Ovalı, Durmuş Ünal ile Fırat Tanış başrolü paylaşıyor. Bulgaristan’da yaşayan Kiki ile Miki plak çıkarıp meşhur olmak için Belçika yollarına düşer. Burda plak yapımcısı Şehmuz ile karşılaşırlar. Film 41 Burda sinemalarına geldi.



Sang Ho Yeon’un yönettiği, Yoo Gong, Soo An Kim, Yu Mi Jung’un başrollerde olduğu “Zombi Ekspresi” Symbol, N City, 41 Burda, Dolphin ve Arasta sinemalarında. Bir trende hızla yayılan virüs, insanları zombi haline getirmektedir. Trende büyük bir mücadele yaşanacaktır.



Rich Ragsdale’nin yönettiği "Ruhlar Evi", tam bir gerilim filmi. Scout Taylor Compton, James Landry Hebert başrolleri paylaşıyorlar. Genç Amerikalı çift Julie ve Jim, otoğraf çekmek için Tayland’a macera dolu bir seyahate çıkarlar. Şehri karış karış gezen çift, İngiliz rehber eşliğinde birçok küçük tapınağın bulunduğu kırsal alana giderler. Burada kötü ruhlar Julie’yi rahatsız etmeye başlar. Film Symbol, 41 Burda, Dolphin ve Arasta sinemalarında.



Haftanın bir başka gerilim filmi Western tarzındaki "Brimstone" da Symbol ve Arasta sinemalarına geldi. Martin Koolhoven’in yazıp yönettiği filmde Dakota Fanning, Guy Pearce, Kit Harington başrolleri paylaşıyorlar. Kocası ve çocuklarıyla sıradan, mutlu bir hayatı olan Liz, kasabaya yeni bir din adamının gelişi ile birlikte işlemediği bir suçun sanığı durumuna gelir.



4 kadın yönetmeni buluşturan “Korku Tüneli”, 4 farklı korku hikayesini barındırıyor. Karyn Kusama, Annie Clark, Roxanne Benjamin, Jovanka Vuckocic’in yönettiği 4 farklı öykü de birbirinden korkunç, tüyler ürpertici. N City’e gelen filmi izlerken, gerçekten çok korkacaksınız.



İzmit sinemalarında bu hafta da gösterimde kalan filmler ise şunlar: Örümcek Adam, Maymunlar Cehennemi, Ayı Kardeşler, Doru, Arabalar 3, Transformers 5, Mumya, Tam Gaz. Maşa ile Koca Ayı, Karayip Korsanları. İzmit sinemalarının günlük programını 15’inci sayfamızda bulabilirsiniz.

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