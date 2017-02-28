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İzmit sırtlarında 15 Temmuz Parkı

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İzmit sırtlarında 15 Temmuz Parkı
İzmit Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı ile Melisa Sokak arasındaki alana 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı yapılıyor.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, yapım çalışmalarını yerinde inceledi, parkın 15 Temmuz tarihine kadar bitirileceğini söyledi.

Başkan Doğan, parkta 15 Temmuz gecesine dair her şeyin bulunacağını belirtti, “Tıpkı Çanakkale Açıkhava Müzesi’nde olduğu gibi çocuklarımızı bir okul gibi buradaki parkımıza derse getireceğiz. Burada 15 Temmuz destanlarını anlatacağız. Çocuklarımız, onların geleceği için gözünü kırpmadan düşmanın üstüne giden abilerini, ablalarını, amcalarını, dedelerini hiç unutmayacaklar” dedi.

Yaklaşık 1875 metrekarelik bir alandaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’nda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yanı sıra darbe girişimi gecesi yaşananların anlatıldığı rölyefler yer alacak. Parkta, 3 adet 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananları anlatan rölyefler, 15 adet insan figürlerinden oluşan, dua eden, bebek, çocuk heykeli, 3 adet demokrasiyi, görev şehitlerini anlatan anıt, sembolik olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (İstanbul Boğaziçi Köprüsü), 140 metrekarelik süs havuzu, 75 metrekarelik çocuk oyun alanı, yeşil alanlar ile oturma alanları bulunacak.

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