İzmit sokakları için duvar yapım ihalesi

Toplam 1500 metreküp duvar yapımını içeren ihaleye 6 firmanın temsilcileri katılarak teklif verdi. En düşük teklif, Erkan Bayat Canoğlu Mühendislik’ten 139 bin 517 Lira 83 Kuruş olarak verildi.

30 GÜNDE TAMAMLANACAK

Duvar yapım ihalesinde Komisyon Başkanlığını İnşaat Mühendisi Turan Durak, üyelikleri Engin Yıldırım, Leyla Kıran, İlhan Gökbudak ve Fatma Erciyes üstlendi. Yaklaşık maliyeti 233.345,50 TL olan ihalede 6 firmanın verdiği teklifler şöyle:

Erkan Bayat Canoğlu Mühendislik;139 bin 517 Lira 83 Kuruş, Osman Baki; 168 bin 880 Lira 75 Kuruş, Sabri Adar; 174 bin 649 Lira 42 Kuruş, Adabay Mühendislik; 198 bin 402 Lira 2 Kuruş, Kulaca İnşaat; 213 bin 102 Lira 11Kuruş, Yalçın Yapı; 229 bin 155 Lira 2 Kuruş Tavşantepe, Kulfallı, Tepeköy ve Zabıtan mahallesindeki alanlarda yapılacak 1500 metreküp beton duvar yapım ihalesini üstlenen firma, çalışmaları yer tesliminden itibaren 30 takvim günü içinde tamamlayacak.

Şennur YILDIZ