İzmit sokaklarında sanat var

İzmit Belediyesi tarafından 'Sokakta Sanat Var' etkinlikleri kapsamında haftada 28 gösteri yapılırken, kentin sadece sanayi kimliği ile değil kültür sanatla da anılması hedefleniyor.

İzmit'in kültür, turizm kenti olması amacıyla yaklaşık 6 yıl önce başlatılan 'Sokakta Sanat Var' etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Sokakta Sanat Var etkinlikleri sanatseverleri mutlu ettiği gibi İzmitlilerin sanatla ve kültürle bütünleşmesini de sağlıyor. Başta Yürüyüş Yolu olmak üzere, Cumhuriyet Parkı gibi şehrin farklı noktalarındaki pandomim, tiyatro, kemençe, gitar, tulum, yağlı boya resim, sema gösterisi, ney dinletisi, mehteran gösterisi, filografi, üç boyutlu perspektif, ahşap boyama, seramik boyama, tezhip, minyatür gibi sergi ve dinletilere İzmitlilerin sanatı doya doya yaşaması hedefleniyor.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, bir haftada 4 ayrı noktada 16 branşta 28 gösteri yapıldığını, sezon sonuna kadar düzenlenecek etkinlik sayısının 350'yi bulacağını, İzmit'in sadece sanayi kimliği ile değil, kültür sanatla da anılmasının amaçlandığı açıkladı.