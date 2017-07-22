  • BIST 106.843
  • Altın 142,689
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1209
  • Kocaeli 25 °C

İzmit sokaklarında sanat var

»
İzmit sokaklarında sanat var
İzmit Belediyesi tarafından 'Sokakta Sanat Var' etkinlikleri kapsamında haftada 28 gösteri yapılırken, kentin sadece sanayi kimliği ile değil kültür sanatla da anılması hedefleniyor.

İzmit'in kültür, turizm kenti olması amacıyla yaklaşık 6 yıl önce başlatılan 'Sokakta Sanat Var' etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Sokakta Sanat Var etkinlikleri sanatseverleri mutlu ettiği gibi İzmitlilerin sanatla ve kültürle bütünleşmesini de sağlıyor. Başta Yürüyüş Yolu olmak üzere, Cumhuriyet Parkı gibi şehrin farklı noktalarındaki pandomim, tiyatro, kemençe, gitar, tulum, yağlı boya resim, sema gösterisi, ney dinletisi, mehteran gösterisi, filografi, üç boyutlu perspektif, ahşap boyama, seramik boyama, tezhip, minyatür gibi sergi ve dinletilere İzmitlilerin sanatı doya doya yaşaması hedefleniyor.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, bir haftada 4 ayrı noktada 16 branşta 28 gösteri yapıldığını, sezon sonuna kadar düzenlenecek etkinlik sayısının 350'yi bulacağını, İzmit'in sadece sanayi kimliği ile değil, kültür sanatla da anılmasının amaçlandığı açıkladı.

Bu haber toplam 173 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda çocuk korosu kuruldu10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:42
  • Mustafa Ceceli coşturacak07 Temmuz 2017 Cuma 11:19
  • Merve Özbey’le gençlerin gecesi04 Temmuz 2017 Salı 13:38
  • Bu hafta 6 film vizyona girecek29 Haziran 2017 Perşembe 23:39
  • Hereke Kalesi 2018’de tamam20 Haziran 2017 Salı 14:08
  • 51. Kocaeli Fuarı'nda yıldızlar geçidi20 Haziran 2017 Salı 14:00
  • Ömer Döngeloğlu Gebzeliler ile buluştu19 Haziran 2017 Pazartesi 13:39
  • Uluslararası festivalden ödülle döndüler16 Haziran 2017 Cuma 10:20
  • Bağdiken’in sergisi15 Haziran 2017 Perşembe 10:23
  • Nevzat Doğan filmde oynayacak14 Haziran 2017 Çarşamba 10:51
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti