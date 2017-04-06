İzmit tablo gibi

İzmit Belediyesi tarafından birkaç ay önce dikilen laleler açmaya başladı.

İzmit Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında yaklaşık 500 bin adet lale soğanı dikildi. Dikilen lale soğanlarının açmaya başlamasıyla İzmit, ayrı bir güzelliğe büründü. Park, yeşil alanlar ve oturma köşelerindeki lalelerin çiçek açmasıyla ortaya güzel görüntüler ortaya çıkıyor.

Laleler ile İzmit’in adeta tablo gibi bir güzelliğe büründüğünü söyleyen yetkililer, ”Laleler Eylül, Ekim ve Kasım aylarında dikilir, Mart ya da Nisan aylarında açmaya başlar ve çiçeklik dönemleri de çok da uzun değildir. Vatandaşlardan çiçek açan laleleri kopartmamalarını istiyoruz” dediler.