İzmit tarihindeki en sert kış

Kocaeli Bölgesi ve Marmara’nın doğu kesimleri Karadeniz ile Akdeniz iklimleri arasında “geçiş” iklimi özelliğini taşıyan bir iklim tipi egemendir. İzmit Körfezi’nde yazlar sıcak ve az yağışlı kış mevsimi ise yağışlı ve genellikle ılık geçmektedir.

Kocaeli’de kış Anadolu’nun diğer bölgelerinden doğu ve güneydoğudaki kış mevsiminden çok daha hafif geçer ve kısa sürer. İzmit’te yılda 87.3 gün kar yağmakta ve kar örtüsü yıllık ortalama 9.6 gün kalmaktadır. Oysa Anadolu’nun bazı bölgelerinde kar yağışı ve şiddetli soğuklar kış mevsimi boyunca devam ettiği gibi, kar örtüsü de ancak bahar geldiğinde ortadan kalkar.

Kocaeli Bölgesi’nde olağanüstü soğuklar ve yoğun kar yağışının meydana geldiği kış mevsimleri sayılıdır.

“Karakış” denilebilecek şiddette kış mevsimi yakın tarihimizde 1928 ve 1929 yıllarının şubat ve mart aylarında yaşanmıştır.

1928 yılı şubat ayında ısı -10 dereceye kadar düşmüş ve hafızalardan hiçbir zaman silinmeyen şiddetli bir kış yaşanmıştı.

1928 yılı Şubat ayında yağan kar ve meydana gelen olağanüstü soğuklar İstanbul’u da etkilemişti.

Cumhuriyet Gazetesi 28 Şubat 1928 günkü sayısında böyle bir soğuğun 25 yıldan beri ilk defa meydana geldiğini yazmıştı. Kar fırtınası ve aşırı soğuklardan İstanbul’da Kağıthane deresi Sütlüce’ye kadar Haliç’in bir kısmı donmuştu. 1928 Şubat ayında İstanbul’daki tatlı sular ve içme suyu şebekesi olduğu gibi donmuştu.

28 Şubat 1928’de Cumhuriyet Gazetesi’nin şiddetli soğukların İzmit’i etkileyişine dair haberi şöyleydi:

“İzmit’te beş günden beri devam eden kar fırtınası durmuştur. İzmit kıyıları yalçın bir buz halini almıştır.” Cumhuriyet 28 Şubat 1928 (S-3)

1929’DA KOCAELİ’DE KARAKIŞ

1928 Şubatında yaşanan soğuk kış mevsiminden bir yıl sonra 1929’da yine şubat ayında uzun süren ve çok daha şiddetli bir kış mevsimi yaşanmıştı.

2 Şubat’ta başlayan kar yağışı bir aydan fazla sürmüş ve mart ayında da İstanbul boğazına buz kütleleri akın etmişti.

Cumhuriyet gazetesi 3 Şubat’taki manşeti:

“Dünkü kar tipisi şehrin umumi hayatını durdurdu”

4 Şubat’taki manşeti ise;

“Fırtına İstanbul’u kastı kavurdu” şeklinde büyük puntolarla okurlarına duyurmuştu.

Beklenmedik ölçüdeki yoğun kar yağışı ve sıfırın altında onsekiz dereceye varan soğuklar çok sayıda insanın ölümüne neden olmuştu. Evsiz barksız ve sığınacak bir yeri olmayan nice gariban insan bu soğuklarda can vermişti.

Kar yağışı şehirlerarası ulaşımı da aksatmış, özellikle Haydarpaşa-İzmit demiryolunun Pendik, Kartal kesimleri kar yağışından uzun süre açılamayacak şekilde kapanmıştı. Haydarpaşa-İzmit demiryolunun kar yağışı nedeniyle kapanmış olması İstanbul ile Ankara’nın ulaşımının kesilmesine neden olmuştu. Bir süre sonra İstanbul’dan İzmit’e vapur seferleri düzenlenmiş ve demir yoluyla Ankara’ya gitmek isteyenlerin trene İzmit’ten binebilmesi sağlanmış ve bu haber Cumhuriyet gazetesinde şöyle yayınlanmıştı:

“Bu günden itibaren bir vapur Ankara’ya gidecek yolcuları her gün İzmit’e götürecektir. Yolcular İzmit’te bekleyen trenle Ankara ve diğer Anadolu şehir ve kasabalarına gideceklerdir. Aynı şekilde İzmit’e kadar trenle gelecek Ankara ve diğer Anadolu yolcuları da İzmit’ten şehrimize deniz yoluyla geleceklerdir. Cumhuriyet 5 Şubat 1929 (S-1)

ASLINDA KIŞIMIZ HAFİF GEÇER-Kocaeli’de kış Anadolu’nun diğer bölgelerinden doğu ve güneydoğudaki kış mevsiminden çok daha hafif geçer ve kısa sürer.

GEÇEN YIL DERİNCE- Kış, geçen yıl oldukça karlı geçmişti. Ortaya çok güzel kar manzaraları çıktı. Bu fotoğraf da Derince’de çekilmiş, yarışmada ödül almıştı.