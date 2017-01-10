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İzmit Tatamispor’un başarılı sporcuları yuvadan uçtu

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İzmit Tatamispor’un başarılı sporcuları yuvadan uçtu
İzmit Tatamispor Kulübü bünyesinde katıldıkları her şampiyonada ses getiren sporcuları İstanbul Büyükşehir transfer etti.

Kariyerlerinde İl, Bölge, Türkiye, Balkan ve Avrupa dereceleri  bulunan Merve Tekin, Gizem Özdemir, İclal İbiş, Nursena Yıldız; Eda Karabulut, Yuşa Öntürk, Abdülber Akçay, Eren Kaymakoğlu, Berke Başaran, Melih Bayrak, Enez Koçer, Oktay Yıldız ve Ekrem Gümüştekin bundan böyle İstanbul Büyükşehir adına yarışmalara katılacaklar.

TİMUR DOĞAN’IN MESAJI

İzmit Tatami Karate Spor Kulübü'nün  Milli Takımlarda görev alan antrenörü Timur Doğan, “Avrupa, Balkan ve Akdeniz oyunları için sporcular yetiştirdim. En büyük arzum Kocaeli’nden Olimpiyatlarda yarışacak bir sporcu yetiştirmekti. Altyapıda ülkemizin en disiplinli çalışan ve en başarılı olan sporcularımı İstanbul Büyükşehir çatısı altında destekleyeceğim. Hiç bir çıkar gözetmeden yetişmelerine yıllar harcadığım sporcularımı başka bir ilin kulübünü göndermek benim için zor bir karardı. İstanbul Büyükşehir yönetiminin geçmişte olduğu gibi sporcularımı ayartarak, kafalarını maddi tekliflerle karıştırarak değil de hedefler koyarak istemeleri, sporcularımın gelişimine daha iyi şartlarda çalışmalarına destek olacağı için gelen teklifi kabul ettim. Çalışmalarımızı aynı disiplin ve inançla sürecek, yine rakiplerimize tatamiyi dar edeceğiz. Yine altyapıda yeni genç yetenekleri bulup Türk Karatesine kazandıracağım' dedi.

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