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İzmit trafiğinde bayram yoğunluğu başladı! Bu kara noktalara dikkat

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İzmit trafiğinde bayram yoğunluğu başladı! Bu kara noktalara dikkat
Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil yerlerinde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla TEM yolunun İzmit kesiminde yoğunluk yaşanmaya başladı. Ankara istikametindeki yoğunluk trafik akışını yavaşlattı.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM yolunun İzmit kesiminde yoğunluğa neden oldu. Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil yerlerinde geçirmek isteyenler TEM yolunun Ankara istikametinde yoğunluğa neden olurken, trafik de yer yer yavaşladı. Ankara istikametinde yoğunluk dikkat çekerken, İstanbul istikametinde ise trafiğin akışında sorun oluşmadı. TEM'in Ankara istikametindeki yoğunluğun bugün mesai saatinin bitmesiyle birlikte artması ve yarın da devam etmesi bekleniyor. TEM yolunun yanı sıra D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

FERİBOT SEFERLERİ ARTTIRILDI

Eskihisar ile Topçular arasındaki feribot seferleri ise Ramazan Bayramı tatili nedeniyle arttırıldı. Eskihisar - Topçular arasında sefer yapan feribot sayısı 14'ten 18'e çıkarıldı. İDO yetkilileri her gün Eskihisar- Topçular arasında karşılıklı olarak 289 sefer yapıldığını, Ramazan Bayramı'nda sefer sayısının günde 360'a çıkarılacağını ifade etti.

KOCAELİ'DE 5 KARA NOKTA

Uzmanlarca yapılan çalışma kapsamında, 6 kara nokta bulunan İstanbul ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 5 kara noktayla Kocaeli gelirken, bunu 4 kara noktayla Ankara ve 3 kara noktayla Bolu izledi.

Kocaeli'deki kara noktalar şöyle: Önder Caddesi kesişimi Derince mevkisi, Diliskelesi mevkisi, Kirazlıyalı mevkisi, Tavşancıl mevkisi, Kışladüzü mevkisi

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