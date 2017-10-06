İzmit trafiğini rahatlayacak çalışma

Kumla Deresi üzerindeki köprünün genişletilmesiyle başlayacak olan çalışmalarda bir dizi uygulama daha gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, genişletme çalışmalarını inceleyerek, inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı. Genel Sekreter Bayram yaptığı açıklamada “Köprünün doğu aksında yapılacak genişletme çalışmasıyla Karadut Sokak’a dönüş için ilave bir şerit oluşturacağız. Kumla Deresi üzerine yapılacak toplam 6,5 metre genişliğindeki ilave köprüyle çevre fonksiyonları ve doğu yan yoldan çıkışlar güvenli hale getirilmiş olacak. Çalışmaları başlayan projemizde kazık çakma işlemlerini tamamlamış bulunmaktayız. ”dedi.

GÜVENLİ TRAFİK AKIŞI SAĞLANACAK

Yoğun yaya hareketliliğinin olduğu bölgede yaya güvenliğini de sağlamak için 2,5 metre genişliğinde kaldırım yapılacağını belirten Genel Sekreter İlhan Bayram,” Proje kapsamında Ömer Türkçakal Bulvarı ile Karadut Sokak’ın kesişimi ve Karadut Sokak ile Yosun Sokak kesişiminde yeni yapılacak adalar ile kontrollü ve güvenli trafik akışını sağlamış olacağız. Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde yapılacak düzenlemelerle mevcutta 2 şerit çalışmakta olan İstanbul yönü ilave şerit ile 3 şerit olmuş olacak. Salim Dervişoğlu Caddesi’nin Ankara yönü ise güneye kaydırılarak 2 şerit sürekliliği sağlanacak. Adalet Köprülü Kavşağı’nın kollarıyla kesişim noktalarında da yapılan düzenlemelerle sinyalize kavşaklardan trafik akışı sağlanmış olacak.” dedi.

385 METRE FORE KAZIK

Çalışma kapsamında toplam 1100 metre yağmursuyu hattı döşenecek. Köprü için 385 metre fore kazık, 3 bin 80 metrekare parke, 4 bin 280 metre bordür, 600 metreküp beton, 80 ton demir kullanılacak. Çalışmada yaklaşık 8 bin ton asfalt ile yatay-düşey işaretlemelerin yanında aydınlatmalar yapılacak.