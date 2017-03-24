İzmit Tramvayı’nın ilk seferi

Son aylarda bu şehirde tramvayla yattık, tramvayla kalktık. Ben hala aynı yerdeyim. Bence İzmit trafiği için, İzmit’teki ulaşım sistemi için yeniliklere çok ihtiyaç var. Ama yapılması gereken, 200 milyon TL harcayıp, bu şehre bu kadar sıkıntılar çektirip, Otogar ile Sekapark arasında tramvay hattı kurmak değildi diye düşünüyorum.

Bizim şehrimizde doğu-batı doğrultusunda trafik sorunu olduğunu düşünmüyorum. Sekapark-Otogar arasında 8 kilometre yürüme bile yürünür. Asıl, kuzey- güney doğrultusunda bir şeyler yapmak gerekiyor.

Neyse, pek çok konu gibi tramvay işi de siyasi inatlaşmaya dönüştü. Aslında tramvayın 3 Şubat’ta çalışmaya başlaması gerekiyordu. İş yavaş yürüdü. İş İzmit’i çok rahatsız etti. Ama artık tünelin ucundaki ışık göründü. Dün İzmit Tramvayı yolcu dolu olarak ilk deneme seferini yaptı. Ben de o tramvayın içindeydim.

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU KULLANDI

Dün sabah saat 10.00 sıralarında tramvay yolunun başlangıç noktası olan Otogar arkasındaki bölgede toplandık. Büyükşehir Başkanı Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Büyükşehir yöneticileri, Büyükşehir’in vatman (tramvay şoförü) olarak işe alıp yetiştirdiği elemanlar, yerel basın temsilcileri.

Bursa’da Durmazlar firmasının ürettiği tramvay kabinleri sıra sıra dizilmiş. Başkan Karaosmanoğlu’na, “Başkanım, çağırdınız, bu tarihi an için geldik. Ama bu tramvay raydan çıkmasın. Başımıza iş gelmesin” dedim.

Hep birlikte tramvay kabinine bindik. Şık, temiz, büyük. Ben en öndeki, kumanda kabininin hemen arkasındaki koltuğa yerleştim. İzmit’te çalışacak yerli yapım tramvayda 50 koltuk bulunuyor. Tramvayın azami yolcu kapasitesi 290 kişi. Yani kabin tamamen doluyken, 240 kişi ayakta gidecek. Tutunma mandalları yeterince var. Kabin içi geniş, rahat.

Başkan Karaosmanoğlu, kumanda kabinine geçti. Tramvayı hareket ettirdi. Bütün samimiyetimle belirtmek isterim. Bu kadar rahat, bu kadar sessiz, sarsıntısız olacağını tahmin etmiyordum. Altınızda demir tekerleklerin, demir raylar üzerinde gittiğini hiç hissetmiyorsunuz. Tramvay kabini adeta yağ gibi kayıyor.

Başkan önce çok yavaş hızda tramvayı kullandı. Ama adeta sünnet çocuğu arabası gibi sürekli kornaya basıyordu. Biz, bir kabin dolusu insan, düdük sesiyle bağıra bağıra ilerledik.

YAHYA KAPTAN İÇİN ÇOK BÜYÜK NİMET

Tramvay yolu, Otogar arkasından başlıyor. Yahya Kaptan Mahallesi’nin içine giriyor ve geniş bir alandan geçiyor. Tramvay normal seferlerine başladığında, bu işten en fazla Yahya Kaptan’ın yararlanacağını gördüm.

Yerleşim alanlarından, evlerin arasından geçtik. Camları çıkmış, kapı önlerine çıkmış insanlar vardı. Herkes ilgiyle tramvaya bakıyordu. Ama özellikle Yahya Kaptan içinde bir tane sevinç gösterisinde bulunan, bir tane tramvaya, Başkan’a el sallayan insan görmedim. Bu benim dikkatimi çekti.

KULAĞINIZDA TELEFONLA RAYLAR ARASINDA YÜRÜMEYİN

Başkan, Tramvayı kullanmaya alıştıkça hızını arttırdı. Yağ gibi kayıyordu koca kabin. Lastik tekerlekli bir toplu taşıma aracına oranla çok daha rahat, çok daha sessiz ve güvenli bir yolculuk yaptığınızı hissedebiliyorsunuz.

Arastapark önünden geçtik, Yahya Kaptan içinden çıkıp, Yenişehir Mahallesi’ne girdik. Şahane İşkembe önünden geçtik. Ben ayakta gidiyor, yol güzergahını izliyorum. İleride rayların arasında bir kadını yürürken gördüm. Tramvay yaklaşıyor, Başkan sürekli korna çalıyor, ama kadın raylar arasında yürümeye devam ediyor. Tramvaya iki yanında eşlik eden eskort zabıta görevlileri vardı. Biri hızlandı, öne geçti, kadını raylardan çekilmesi için uyardı. Kadın kenara çekilince fark ettim. Elindeki telefonu kulağına götürmüş konuşuyordu.

İzmit’in yavaş yavaş bu tramvay işine hazırlanması lazım. Her iki yönde tramvaylar vızır vızır gidip gelecek. Elinde telefonla konuşup, raylar üzerinde, raylar kenarında yürümek çok tehlikeli. Hatta belki tramvay güzergâhında belli aralıklarla bu konuda uyarıcı tabelalar konulması bile düşünülebilir.

HENÜZ DURAKLAR ORTADA YOK

Tramvay kabini içinde ses düzeni var. Her durağa gelindiğinde, durağın adını söylüyor. Ama dikkat ettim. Henüz durak yerlerinin hiç biri hazır değil. Yenişehir Mahallesi içinden geçerken İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan raylar üzerinde göründü. Gece Mardin’den dönmüş. Başkan Doğan bazı yerlere geç kalır. Otogar’dan harekete yetişememiş. Yenişehir Mahallesi geçişinde tramvayın önüne çıktı, durdurdu. Başkan Karaosmanoğlu, sert bir frenle durdu, kapıyı açtı. Doğan da bindi. Ben kendisine bilet sordum. Doğan, Büyükşehir Genel Sekreteri Büyükakın ile birlikte İzmit tramvayını en fazla savunan kişilerden biri. Zaten tramvay kabininde de en mutlu gözüken iki kişi Büyükakın ve Doğan’dı. Özellikle Genel Sekreter Büyükakın, tramvay yolu inşaatındaki büyük sıkıntıların yükünü en çok çeken adam oldu. Doğan siyasetçi. Yeri geldi, o da esnafın yanında yer alıp, sıkıntılardan şikayetçi oldu. Topu üzerinden attı. Ama Büyükakın bürokrat. Kendi yaptığı işten şikâyet hakkı yoktu. Hep içine attı. Hep zorluklarla uğraştı. Dün de bunun karşılığını görmenin tadını çıkartıyordu.

Vatman İbrahim Karaosmanoğlu yönetimindeki tramvayımız, M.Alipaşa Mahallesi’ne geldi. M.Alipaşa Camii önünde birkaç vatandaşın yol kenarında tramvaya el salladığını, alkışladığını gördüm. Ama Yahya Kaptan gibi, Yenişehir geçişinde de insanlar tramvayı herhangi bir sevgi gösterisinde bulunmadan izliyorlardı.

M.Alipaşa’da Doğu Kışla yanından dönüş yaptık. Tramvay sert virajları da çok güzel dönüyor. İçinde hissetmiyor, sarsılmıyorsunuz. Atatürk Bulvarı’na inildi. Perşembe Pazarı yanından geçildi, tam yerel seçimler öncesinde teşhir için tramvay kabininin getirilip konulduğu Anıtpark mevkiinde Başkan kabini durdurdu. Fotoğraflar çekildi. İlk deneme seferi yaklaşık 15 dakika sürmüştü.

Doğrusu ben Tramvayı beğendim. İzmit için büyük yenilik. Konforlu, rahat, temiz. Haziran ayında normal seferlerin başlayacağı söyleniyor. Ama hala çok iş var. Tramvay seferlere başladıktan sonra ücret ne olacak, ücret gidilen mesafeye göre mi ayarlanacak, yoksa bir durak öteye gitsen de, otogardan Sekapark’a kadar gitsen de aynı mı olacak henüz bu konuda bilgi yok. Ama tramvayla yolculuk, aynı güzergâhta minibüsle veya otobüsle yolculuktan daha pahalı olmayacak.

Yenilik güzel bir şey. Tramvay çalışmaya başlayınca, İzmit’in şekli değişecek. Yenişehir, Yahya Kaptan, Atatürk Bulvarı, Şahabettin Bilgisu Caddesi daha bir değer kazanacak. Dün bunları hissettiğimi söyleyebilirim. Ama bunca sıkıntıya değer miydi? Hala bu konuda tereddütlerim var.

Tramvayı bitirdikten sonra, İzmit trafiği için, şehir içi ulaşımı için daha radikal, daha çağdaş başka önlemler almamız da gerekiyor. Şu tramvay bir çalışsın, Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin sırtından da önemli bir yük kalkmış olacak. Ama bu işi, Cephanelik’teki yeni Şehir Hastanesi’ne, Alikahya’daki Yeni Şehir Stadı’na kadar uzatma konusunda da bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor.

TARİHİ SEFERDE BEN DE VARDIM- Aylardır İzmit’in konuştuğu, İzmit’in başını çok ağrıtan Tramvay, dün Otogar ile Anıtpark arasında ilk deneme seferini yaptı. Tramvayı bu ilk seferinde Büyükşehir Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kullandı. Beni de tarihi sefere davet ettiler, katıldım. Tramvay gerekir miydi, gerekmez miydi tartışmalarını hala yaparım. Ama güzel şeymiş bu tramvay. Rahatlıkmış, temizlik, güvenlikmiş. İlk seferde bunu anladım.