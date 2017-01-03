İzmit, UNICEF toplantısında

UNICEF Çocuk Dostu Şehirler Programı kapsamında yerel yönetimlerde Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesine yönelik temel eğitim çalıştayı düzenledi.

Gaziantep’te düzenlenen ve 3 gün süren çalıştaya İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Masası yetkilileri de katıldı.

Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi çalıştayında İzmit Belediyesi’nin yanı sıra 15 belediyenin 27 çocuk çalışmaları temsilcisi de yer aldı. Eğitim çalıştayında, Çocuk Yaşta Evlilikler, Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü, Çocuk Yaşta Evlilikler Vaka Yönetimi ve Yerel Yönetimler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesinde Risk Tespiti, sebep ve sonuçları gibi konular el alındı.

Üç gün boyunca devam eden eğitim çalıştayında UNICEF’in verilerine göre, 2016 yılı içinde 15 milyon kız çocuğu 18 yaşını doldurmadan evlendirildi. Bu da okula devam etme oranının düşürüp, aile içi şiddete maruz kalma olasılığını arttırdı.

İNSAN HAKLARI İHLALİ

Çocuk yaşta evliliklerin günümüzde hem ulusal hem de uluslararası topluluk tarafından bir insan hakları ihlali, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ve kadına yönelik şiddetin bir türü ve çocuk evliliklerinin 2015 sonrasında kalkınma hedeflerinin önündeki en büyük engellerden biri olarak da kabul edildiğinin anlatıldığı çalıştayda, erken yaştaki evliliğin önüne geçilmesinde eğitimlerle halkın bilgilendirilmesinin bu konuda etkin rol oynayacağına da dikkat çekildi.

İzmit Belediyesi yetkilileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2015 yılı verilerine göre kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının Kocaeli genelinde yüzde 2.9 olarak belirlendiğini de söylediler.