İzmit ve Derince uyuşturucu operasyonu

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Ekim tarihleri arası uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda toplamda 114,80 gr esrar 463 adet ecstasy ele geçirildi, 2 satıcı tutuklanırken, 4 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince; Sokak Satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Uyuşturucu satıcısı (Torbacı) 1 şahsın İzmit Mehmetalipaşa Mahallesi civarında Uyuşturucu kullanan (İçici) 1 şahsa uyuşturucu madde satışı gerçekleştirmesi neticesinde; uyuşturucu satıcısı (Torbacı) kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahıstan 90,80 gr esrar ele geçirildi. Şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yine İzmit Mehmetalipaşa Mahallesi civarında aynı gün yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı (Torbacı) 1 şahsın İzmit-Mehmet Alipaşa mh. civarında uyuşturucu kullanan (İçici) 1 şahsa uyuşturucu madde satışı gerçekleştirmesi sonucu uyuşturucu madde satın alan şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahısın üzerinden; 24 gr esrar ele geçirildi. Şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

18 Ekim günü Derince Yenikent Mahallesi'nde yapılan operasyonda durumundan şüphelenilen 1 şahsın 3 adet ecstasy ele geçirildi. Şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Yine Derince Yenikent Mahallesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince; sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu satıcısı (Torbacı) 1 şahsın uyuşturucu kullanan (İçici) 1 şahsa Uyuşturucu madde Satışı gerçekleştirmesi neticesinde; uyuşturucu satıcısı (Torbacı) 1 şahıs yakalandı. Yakalanan kişiden 450 adet ecstasy ele geçirildi. Şahıs hakkında Uyuşturucu madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

18 Ekim günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince; sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Uyuşturucu satıcısı (Torbacı) 1 şahsın Derince Yenikent mh. civarında uyuşturucu kullanan (İçici) 1 şahsa uyuşturucu madde satışı gerçekleştirmesi neticesinde; uyuşturucu madde satın alan şahıs yakalandı. Yakalanan kişinin üzerinden; 10 adet ecstasy ele geçirilmiş, şahıs hakkında Uyuşturucu madde Kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılmıştır.