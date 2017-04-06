İzmit ve Gebze’de Sağlık Sokağı kuruluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği Sağlık Sokağı etkinlikleri, 7-13 Nisan tarihleri arasında İzmit ve Gebze’de gerçekleştirilecek.

7-9 NİSAN SEKAPARK, 10-13 NİSAN GEBZE KENT MEYDANI

7-13 Nisan Sağlık Haftası nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Sağlık Sokağı etkinliği düzenlenecek. Program kapsamında 7-9 Nisan tarihleri arasında İzmit Sekapark’ta, 10-13 Nisan tarihleri arasında ise Gebze Kent Meydanı’nsa Sağlık Sokağı kurulacak.

SAĞLIK TARAMALARI YAPILACAK

Etkinliğin açılış programı 7 Nisan Cuma günü saat 14.00’te Sekapark’ta Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Mürsel Durmaz ile Kocaeli Üniversitesi ve ilgili birimlerden sağlık personelinin katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlikler kapsamında kanser taramaları, sigara ile mücadele, akılcı ilaç kullanımı, obezite ile mücadele, boy kilo yağ ölçümü, nakil ambulans, organ bağışı, diş taraması, 112 Acil ve kan bağışı konularında çalışma ve bilgilendirme yapılacak.