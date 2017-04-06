  • BIST 88.758
  • Altın 149,394
  • Dolar 3,7072
  • Euro 3,9503
  • Kocaeli 20 °C

İzmit ve Gebze’de Sağlık Sokağı kuruluyor

»
İzmit ve Gebze’de Sağlık Sokağı kuruluyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği Sağlık Sokağı etkinlikleri, 7-13 Nisan tarihleri arasında İzmit ve Gebze’de gerçekleştirilecek.

7-9 NİSAN SEKAPARK, 10-13 NİSAN GEBZE KENT MEYDANI

7-13 Nisan Sağlık Haftası nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Sağlık Sokağı etkinliği düzenlenecek. Program kapsamında 7-9 Nisan tarihleri arasında İzmit Sekapark’ta, 10-13 Nisan tarihleri arasında ise Gebze Kent Meydanı’nsa Sağlık Sokağı kurulacak.

SAĞLIK TARAMALARI YAPILACAK

Etkinliğin açılış programı 7 Nisan Cuma günü saat 14.00’te Sekapark’ta Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Mürsel Durmaz ile Kocaeli Üniversitesi ve ilgili birimlerden sağlık personelinin katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlikler kapsamında kanser taramaları, sigara ile mücadele, akılcı ilaç kullanımı, obezite ile mücadele, boy kilo yağ ölçümü, nakil ambulans, organ bağışı, diş taraması, 112 Acil ve kan bağışı konularında çalışma ve bilgilendirme yapılacak.

Bu haber toplam 156 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın'05 Nisan 2017 Çarşamba 18:42
  • Üniversite hastanesinde kamu ihale eğitimi ve satın alma eğitimi verildi05 Nisan 2017 Çarşamba 11:45
  • Alzaymıra depresyon yol açıyor olabilir04 Nisan 2017 Salı 21:49
  • Kansızlığın ilacı meyve suyu04 Nisan 2017 Salı 20:51
  • Çocukları Tip 1 Diyabet Hastası Olan Gebzeli Annelerden SGK’ya “Şeker Ölçüm Cihazı” Çağrısı04 Nisan 2017 Salı 14:57
  • Kanserden korunmanın altın kuralları03 Nisan 2017 Pazartesi 20:32
  • Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar03 Nisan 2017 Pazartesi 17:53
  • Hastanede diyabet farkındalık standı kuruldu03 Nisan 2017 Pazartesi 14:25
  • KOÜ Tıp Fakültesi'nde ağrısız günler03 Nisan 2017 Pazartesi 11:00
  • Çölyak hastası olmayanlar glutensiz diyet yapabilir mi?01 Nisan 2017 Cumartesi 23:40
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti