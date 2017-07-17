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İzmit ve Kartepe’ye SGK müdürü atandı

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İzmit ve Kartepe’ye SGK müdürü atandı
Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İzmit Merkez ve Kartepe İlçe Müdürleri değişti.

Süleyman Soydan’ın SGK Kırşehir İl Müdür Yardımcılığına atanmasından sonra boşalan SGK İzmit Merkez Müdürlüğü’ne Kandıra doğumlu Mehmet Sarı, Kocaeli Valiliği Göç İdaresine atanan Kartepe İlçe Müdür Vekili Özlem Ergin’in yerine de Ekrem Çavuşlu atandı. Sarı ve Çavuşlu, yeni görevlerine başladı.

YENİ ATANANLARI TANIYALIM

MEHMET SARI: 1970 Kandıra doğumlu olan Mehmet Sarı, 1989 yılında İzmit İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Dumlupınar Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren Sarı, İzmit’e atanmadan önce İstanbul Esenler Merkez Müdürü olarak görev yapıyordu. Sarı, evli ve 2 çocuk babası.

EKREM ÇAVUŞLU: Ekrem Çavuşlu, 1971 Kars Sarıkamış doğumlu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Çavuşlu, görevde yükselme yazılı sınav ve mülakatta Türkiye 2’nciliğini elde ederek müdür yardımcısı oldu. Çavuşlu,  SGK Kartepe İlçe Müdürlüğü’ne asaleten atandı. Çavuşlu, evli ve 3 çocuk babası.

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