İzmit Zabıtası sevindirdi

Şimdiye kadar çok sayıda vatandaşa kaybettikleri cüzdan, kimlik, kredi kartı gibi eşyasını teslim eden İzmit Zabıtası, bir vatandaşı daha sevindirdi. Zabıta ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar alanında bir cep telefonu buldu. Telefonun sahibini bulmak için çalışma başlatan yetkililer, kısa süre içinde Rıdvan Biricik isimli şahsa ulaştılar. Şahsı bulup telefonunu teslim eden Zabıta ekipleri, vatandaşların taktirini kazandı. Kaybettiği telefonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Rıdvan Biricik, İzmit Zabıta yetkililerine teşekkür etti.