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"İzmitçe diye bişii varmış buralarda"

"İzmitçe diye bişii varmış buralarda"
İzmit'e yeni gelip 'İzmitçe' duyduğu kelimeler karşısında şaşıranlar böyle kaydedildi.
İzlenme: 9388
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