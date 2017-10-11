İzmit’e 12 basketbol, 7 futbol sahası yapılacak

İhaleyi Kırsal Hizmetler Müdürü Mustafa Şener yönetti. Yaklaşık bedeli 1.697.461,01 TL olan ihalede en düşük teklifi Yazar Bilişim Elektronik İns.Gıda ve San.Tic. LTD. ŞTİ 1.247.000, 00 TL ile verdi. İhalenin süresi toplam 300 gün. İzmit merkezde 12 basketbol ve 7 futbol sahası olmak üzere toplamda 17 saha yapılacak.

İHALEDE VERİLEN TEKLİFLER ŞÖYLE:

SBÇ Yapı 1 .380.000,00 TL, Metafor İnşaat 1.498. 000, 00 TL, Hür- İş İnşaat 2. 115.000, 00 TL, T-İ Yapı 1 739.000,00 TL, Arıcan İnşaat 1.254.441, 033 TL, Yazar Bilişim 1.247.000, 00 TL

Ayşegül KALAYCI

