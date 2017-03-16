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İzmit'e deprem müzesi

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İzmit'e deprem müzesi
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan deprem müzesi ve dijital gösteri merkezinin temeli 17 Mart Cuma günü saat 11.00 de atılacak.

17 Ağustos 1999 depremini unutmamak, unutturmamak ve İzmit başta olmak üzere ülkemizin bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, yeni nesillerin depreme bilgi ışığında hazır olmasını sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsam bakımında Türkiye’de ilk olacak.

17 AĞUSTOS’A YETİŞECEK

Cephanelik bölgesinde 1740 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek deprem müzesi ve dijital gösteri merkezi 8 milyon liraya ihale edildi ve 1999 Kocaeli depreminin 18. yıl dönümüne yetiştirilecek. Bilimsel çalışmalar içinde önemli olacak projede deprem anıtı, deprem dokümantasyon merkezi, sosyal donatı alanları, teknik ve yönetim bölümleri, dijital panorama gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikayenin ışık oyunlarının yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi anlamına gelen diorama yer alacak.

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