İzmit’e gelen yatıyor

Uzun bir aradan sonra soğuk bir ocak günü İsmetpaşa’da ligin ilk yarısında mağlup olduğumuz Ankara Demirspor'u konuk ettik. Bir önceki gün Sancaktepe’nin Kozan’da yenilmesi iştahımızı arttırdı. Tekirdağ galibiyetinin havası, eksik olan Hamza ve Kadir Öge’nin takıma dönmesi diğer pozitif olaylardı. Hava ne kadar ne soğuksa atmosfer o kadar sıcaktı.

Tam destek ile maça başladık, orta sahaların çok kolay geçildiği bir devre izledik. Dakika 5'te Keten'in eline çarpan top ile rakip penaltı kazandı, Kılıç süper çıkardı. Hemen ardından Kadir Öge’nin serbest vuruşu sonrası direkten dönen topta Ali Keten topu ağlara göndererek takımı öne geçirdi, hatasını telafi etti derken 23. dakikada gelen yan top sonrası Efşan’ın kafa vuruşunu engelleyemedik topu ağlarımızda gördük. Maçta top bir o kale bir bu kaledeydi, dakika 28’ de bu kez sahneye Oğuzhan çıktı, 2-1 öne geçtik, tam arkamıza yaslanacakken bu kez de dakika 35'te rakibin korneri sonrası oluşan uzun karambolde topu bir türlü uzaklaştıramayınca rakip bir kez daha beraberliği yakaladı. Devrenin geri kalanında top oynayan değil daha çok yerde yatan bir Ankara Demir izledik ve devre 2-2 sonuçlandı.

İkinci yarıya takımların ilk yarıdan ders alarak çıktıkları belliydi, orta sahalar daha zor geçiliyordu. Kesinlikle hem ofansif anlamda hem defansif anlamda duran toplarda eksiklerimiz var. Dakika 73'te Metin hoca haklı olarak hiçbir şey yapmayan Burak Süleyman'ı oyundan aldı. Oyundan çıkarken yaptığı tafraları hiç yakıştıramadım. 8 maç ceza yüzünden oynamayan bir futbolcu

böyle hareketler yapamaz, herkese büyük saygısızlık. Zaten ondan 5 dakika sonra Hamza ve Oğuzhan oyundan nasıl çıkılacağını gösterdi. İlk yarıdaki tempoyu ikinci yarı göremedik, değişikliklerde fayda etmedi, rakip gerçekten öyle kişiliksiz bir takım ki, kenardan hocaları yatın diye talimat veriyor sürekli tribüne dönüp laflar ediyor gerçekten utandım. Takımımıza yine yürekten teşekkür ediyorum. İyi olmasak da onurumuz gururumuz var, asla yatarak puan almıyoruz, 1 puana sevinmiyoruz. Yapacak bir şey yok, puanın telafisi olur, Türk futbolunu bu hale sokanlar takımını yatıranlar varken maç izlemekte eziyet oldu.