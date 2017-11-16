İzmit’e yakışıyor mu?

Boruların döşendiği güzergahın üzeri kapatıldı, ancak asfaltlanmadı. Zaman içinde bu bölümde oluşan derin çukurlar, araç geçişini engellediği gibi son derece de çirkin görüntü oluşturuyor.

OTURMASI BEKLENİYOR

İş bittikten sonra üzeri kapatılan bu alanda, asfaltın atılması için zeminin oturması bekleniyor. Ancak, aradan geçen süre içinde oturacak zemin zaten oturmuştur. Yağışlı havalarda, yol kenarından akan sular bu bölümde oluşan derin çukurlarda toplanıyor. Bu da, ağırlığıyla zeminin yumuşaklığını sürekli tutuyor.

ZİGZAG YOLCULUK

Bu güzergah özel araçların, toplu taşıtların en çok kullandığı yol. Asri Mezarlık da bu yol üzerinde. Trafik çok hareketli. Zaman zaman bu çukurlara girmek istemeyen araçlar inişte şerit değiştirince, bu kez karşıdan gelen araçların önüne çıkıyor, kaza olasılığı artıyor. Bölgede oturanlar, yolun bir an önce düzeltilmesini istiyor.

Kerim YAVUZ

ŞU HALE BAKIN!- İzmit Kent Konutlarına gidişte, Asri Mezarlığa ulaşımda kullanılan yolun bir kesimi bu halde. Altyapı sonrası, toprağın oturmasının beklendiği alanda oluşan çukurlar, kazaya davetiye çıkartıyor. Bölge sakinleri, “Hala yolun oturması bekleniyorsa, hiç değilse üzerine mıcır atılsın, çukurlar kapatılsın bari” diyor.