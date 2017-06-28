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İzmit'in Bayramı

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İzmit'in Bayramı
Bugün 28 Haziran. Mübarek Ramazan Bayramı geride kaldı. Ama bugün İzmitliler için yine çok önemli bir bayram. Bugün İzmit’in Kurtuluş Bayramı. İzmit’in düşman işgalinden kurtarılışının 96’ncı yıldönümü 

ETLİ PİLAV ZİYAFETİ

İzmit’in kurtuluş bayramı bugün İzmit Belediyesi’nin hazırladığı program çerçevesinde kutlanacak. Saat 10.30’da il protokolü, Kültür Tepesi mevkiindeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, saygı duruşunda bulunacak. Saat 11.00’de Bağçeşme’deki şehitlik ziyaret edilecek.  Saat 18.30’da Kültür Tepesi projesinin tamamlanan 2’nci etabı törenle açılacak. İzmit Belediyesi, bu törenin ardından 28 Haziran geleneği olan etli pilav ikramını gerçekleştirecek. 

BİZ İZMİT’İZ ANITTA

İzmitlilerin internet sitesi olarak bilinen “Biz İzmit’iz” grubu da bugün 28 Haziran nedeniyle alternatif program düzenledi. Biz İzmit’iz grubunun saat 11.00’de Atatürk Anıtı önünde toplanıp, saygı duruşunda bulunacağı açıklandı. İzmit Belediyesi’nin tören programında mehteran konseri, dans gösterileri de bulunuyor. 
 

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