İzmit’in bozuk yollarını onaracak firma belli oldu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit İlçesi Tavşantepe ve Bekirdere Mahalleleri Altyapıdan dolayı bozulan yolların üst yapı yapım işi ihalesi bugün gerçekleşti.
A+A-
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleşen ihaleye 6 istekli katıldı. İhaleyi, Yol Bakım Onarım ve Yapımı Şube Müdürü Tolga Cankaya yönetti. Muhammen bedeli 7.754.632, 20 TL olan ihalede en düşük teklifi 6.106.100, 00 TL teklif ile Kocaelili firma Karacayol verdi. İhaleye katılan diğer firmalardan Simge Mat 6. 135. 150, 00 TL, Seven İnsaat 6. 409. 700, 00 TL, Kibsaş 6. 458. 350, 00 TL, Semih Atik- Semak İnşaat 6. 946. 70p, 00 TL, Mehmet Oğuzhan Avşarlıgil- Arttech 7. 064. 552, 00 TL teklif verdi. İhale sonuçları bir hafta içinde açıklanacak.
Ayşegül Kalaycı
Bu haber toplam 145 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.