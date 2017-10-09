İzmit’in bozuk yollarını onaracak firma belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleşen ihaleye 6 istekli katıldı. İhaleyi, Yol Bakım Onarım ve Yapımı Şube Müdürü Tolga Cankaya yönetti. Muhammen bedeli 7.754.632, 20 TL olan ihalede en düşük teklifi 6.106.100, 00 TL teklif ile Kocaelili firma Karacayol verdi. İhaleye katılan diğer firmalardan Simge Mat 6. 135. 150, 00 TL, Seven İnsaat 6. 409. 700, 00 TL, Kibsaş 6. 458. 350, 00 TL, Semih Atik- Semak İnşaat 6. 946. 70p, 00 TL, Mehmet Oğuzhan Avşarlıgil- Arttech 7. 064. 552, 00 TL teklif verdi. İhale sonuçları bir hafta içinde açıklanacak.

Ayşegül Kalaycı



