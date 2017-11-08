İzmit’in bütçesi 255 milyon TL

İzmit Belediye Meclisi’nin dün Nevzat Doğan başkanlığında yapılan Kasım ayı toplantısında önemli konular görüşülüp karara bağlandı. 18 maddenin yer aldığı meclis toplantısında, 2015-2019 Stratejik Planından alınan 2018 yılı performans programı görüşüldü, 2018 yılı Mali Yılı Bütçesi de belirlendi.

Meclis toplantısında 2018 yılı Mali Yılı Bütçesi görüşüldü. AK Partili üye Engin Uztürk, İbrahim Bulut ve İbrahim Elgin ile CHP’li Birol Sağlam ve İbrahim Güçlü, 2018 bütçesiyle ilgili görüşlerini açıkladı. Bütçe Komisyonu Başkanı AK Partili Hayrettin Ünlü 2018 bütçesiyle ilgili şöyle konuştu: “CHP’li üyeler 4 yıldır bıkmadan usanmadan yüzde 100 gerçekleşen bütçelere muhalefet ediyor. Bizde bıkmadan usanmadan yüzde 100 gerçekleşen bütçeler yapmaya devam edeceğiz. Belediyemizin gerçekleşme oranları yüksektir. 2018’de de devam edecektir.”

CHP’liler şov yapmakla suçlayan AK Partili İbrahim Bulut’a cevap veren CHP Grup Başkan vekili Veli Beyaztaş, dertlerinin bu kenti kalkındırmak olduğunu söyledi. Vadi İzmit Projesiyle ilgili çekincelerini anlatan Beyaztaş, “Yaşayıp göreceğiz. 2017-18 yılı belediyenin yatırım yılı olmalıydı.” dedi.

CHP’liler, muhalefet şerhi koyarken, 255 milyon TL olan 2018 Mali Yılı Tahmini Bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Geçtiğimiz yıl İzmit Belediye Meclis bütçesi 220 milyon TL olarak kabul edilmişti.

