İzmit’in en bilgilisi Kocaeli Fen Lisesi

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Liseler Arası Bilgi Kültür Yarışması’nın İzmit ayağı da tamamlandı.

Özel Doğa Koleji Konferans Salonu’nda yapılan yarışma sonunda Kocaeli Fen Lisesi, çok rahat biçimde İzmit birinciliğine ulaştı ve İzmit’i il finalinde temsil etme hakkını kazandı.

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Şube Müdürü Yakup Yaman’ın da aralarında bulunduğu, finalist okulların yöneticileri ve veliler de yarışmayı takip etti.

Matematik Öğretmeni Ferhat Tunakan sorumluluğunda Hatice Kübra Aksu, Muhammet Can Alagöz, Özgün Devrim Yılmaz ve Merve Özdemir’den oluşan ekiple yarışmaya katılan Kocaeli Fen Lisesi, 25 sorudan 21’ine doğru cevap vererek 210 puanla birinciliğe ulaştı. Cahit

Elginkan Anadolu Lisesi ikinci, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi de üçüncü oldu. Yarışma sonunda dereceye giren okullara altın ve diğer ödülleri verildi.