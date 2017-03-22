  • BIST 89.438
  • Altın 145,394
  • Dolar 3,6163
  • Euro 3,9105
  • Kocaeli 17 °C

İzmit’in en bilgilisi Kocaeli Fen Lisesi

»
İzmit’in en bilgilisi Kocaeli Fen Lisesi
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Liseler Arası Bilgi Kültür Yarışması’nın İzmit ayağı da tamamlandı.

Özel Doğa Koleji Konferans Salonu’nda yapılan yarışma sonunda Kocaeli Fen Lisesi, çok rahat biçimde İzmit birinciliğine ulaştı ve İzmit’i il finalinde temsil etme hakkını kazandı.

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Şube Müdürü Yakup Yaman’ın da aralarında bulunduğu, finalist okulların yöneticileri ve veliler de yarışmayı takip etti.

Matematik Öğretmeni Ferhat Tunakan sorumluluğunda Hatice Kübra Aksu, Muhammet Can Alagöz, Özgün Devrim Yılmaz ve Merve Özdemir’den oluşan ekiple yarışmaya katılan Kocaeli Fen Lisesi, 25 sorudan 21’ine doğru cevap vererek 210 puanla birinciliğe ulaştı. Cahit

Elginkan Anadolu Lisesi ikinci, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi de üçüncü oldu.  Yarışma sonunda dereceye giren okullara altın ve diğer ödülleri verildi.

 

Bu haber toplam 601 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÖSYM'den YGS'e için yeni açıklama16 Mart 2017 Perşembe 20:45
  • ÖSYM KPSS ücretlerini açıkladı15 Mart 2017 Çarşamba 19:38
  • Bilnet Kocaeli Okulları’nın imzaları atıldı15 Mart 2017 Çarşamba 14:28
  • Petrol şirketi yöneticilerine yangın eğitimi14 Mart 2017 Salı 11:33
  • Bilgievleri öğrencileri başarılarıyla göz dolduruyor14 Mart 2017 Salı 11:32
  • Akademi Üniversite’de bahar dönemi dersleri başlıyor14 Mart 2017 Salı 11:29
  • ÖSYM'den KPSS ücretlerine ilişkin açıklama14 Mart 2017 Salı 11:18
  • KPSS başvuruları başladı14 Mart 2017 Salı 10:45
  • YGS’ye geciken öğrencilere kötü haber geldi13 Mart 2017 Pazartesi 22:52
  • Belediye personeline motivasyon eğitimi13 Mart 2017 Pazartesi 15:08
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti