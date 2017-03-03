İzmit'in en büyük mahalle konağı açıldı

İzmit Belediyesi, İzmit'in en büyük mahalle konağını Topçular Mahallesi'nde açtı.

3 kattan oluşan konakta taziye salonu, fitnes salonu, kadınlar için kurs yerleri, öğrenciler için etüt odaları, çok amaçlı salon, muhtarlık odası, mescit, emekli salonu, sağlık birimi, gebe eğitim odası ve kafeterya yer alıyor.

İzmit Belediyesi'nin 1 milyon liraya yaptırdığı Topçular Mahalle Konağı törenle açıldı. Törene İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve mahalle halkı katıldı. 600 metrekare alan üzerine inşa edilen 3 katlı mahalle konağı İzmit'in en büyük mahalle konağı olma özelliğini taşıyor. Konakta taziye salonu, fitnes salonu, kadınlar için kurs yerleri, öğrenciler için etüt odaları, çok amaçlı salon, muhtarlık odası, mescit, emekli salonu, sağlık birimi, gebe eğitim odası ve kafeterya yer alıyor.

Şehrin en güzel mahalle konağının Topçular'a yapıldığını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Hani bir zamanlar işte uç mahaller, gettolar, taşra gibi tanımlanan Topçular mahallemize şehrin en güzel konaklarını yapıyoruz. Gerçekten İzmit için büyük bir sevinç. Çünkü biz biliyoruz ki ne şehrin şurası burası, ne ülkenin şurası burası var. Hepsi bizim memleketimiz, bizim mahallemiz, bizim şehrimiz ve hepsi bizim insanımız. İster Topçular'da olsun, ister Yahya Kaptan'da olsun, ister Kocaeli'de olsun, ister Mardin'de olsun hepsi bizim kardeşimiz, akrabamız" dedi.



Daha sonra konağın açılışı yapılarak, konak gezildi.