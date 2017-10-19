İzmit'in en çok pil toplayan muhtarları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile 12 ilçe belediyesinin ortaklaşa düzenledikleri en çok pil toplayan muhtar yarışması sona erdi. Haziran ayında başlayan yarışma sonunda İzmit'te en çok atık pil toplayan 3 muhtar belli oldu. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yarışmada 150,8 kilo pil ile Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz birinci olurken, Hacıhızır Muhtarı Hüseyin Kılıç 136,15 kile ile ikinci, Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu da 25.15 kilo atık pil ile üçüncü oldu. Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği'nin de destek verdiği yarışmada dereceye giren muhtarlara ödülleri önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.