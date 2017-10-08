Çiğdem ARMAĞAN- 6 Mart 1989 İzmit doğumlu. İzmit’in Kozluca köyünde ikamet ediyor. Aslen İzmitli. Üniversiteye 2006 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu’nda Endüstriyel Elektronik bölümünde başladı. Bu okulu yarım bıraktı. Sonrasında Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi önlisans programından ve Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans programından mezun oldu. Akabinde başladığı Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Yüksek Lisans bölümünü yarıda bıraktı. 6 Yıldır Devlet Memuru. Memuriyet hayatına Ordu’nun Akkuş ilçesinde başladı. 4 yıldır Körfez Tapu Müdürlüğünde görev yapıyor. Bekar. Yaklaşık bir yıldır Türk İmar-Sen Kocaeli İl temsilciliği görevini yürütüyor. Lise yıllarından beri şiir yazıyor. Cinius yayınlarından çıkan 4 şiir kitabı var. Karaaslan, “Gurbette İzmit’in fabrika dumanı bile bir başka geliyor insana” diyor.

Kocaeli’nin en şikayetçi olduğunuz yanı nedir?

Kocaeli’nin bir türlü tamamlanamayan alt yapı çalışmalarından ve beraberinde trafiği olumsuz etkilemesinden dem vuruyorum.

Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Yaklaşık bir yıl İskenderun’da ve üç yıla yakın Ordu’da yaşadım. İnanın şehrimin fabrika dumanını dahi özledim. Gurbette İzmit’in fabrika dumanı bile bir başka geliyor insana.

‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Sık sık İstanbul’a gidiyorum. Seviyorum İstanbul’u, boğazın havasını. Bir saatlik mesafede oluşu, günübirlik kimi zaman sadece akşamları gidip sonrasında yine geri dönüp köyümde uyuyabilmek müthiş bir nimet.

Kocaeli’de öğlen yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

İşyerim Körfez'de. Buna bağlı olarak öğlen yemekleri için genelde Kaymakamlık yemekhanesindeyim. Zaman zaman Tütünçiftlik ve Yarımca'daki lokantalara gidiyorum.

Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Sürekli gittiğim berber, Yeşil Siyah Erkek Kuaförü. Bekirdere'de.

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

AVM’lerden alış veriş yapıyorum.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Kasap Şarküteri Manav alışverişlerimi evimin yol güzergahı Bekirdere-Yeşilova bölgesindeki esnaflardan yapıyorum.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Kendi aracım yok.

Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

Sinemaya ayda bir-iki kez gidiyorum. Dolphin sinemaları bana daha rahat geliyor.

Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Köyde yaşadığım için özellikle piknik yapmaya gittiğim bir haftasonum olmadı diyebilirim. Ama haftasonları piknik için şehrimizde ve İzmit merkeze yakın yer düşünenlere İzmit’in kuzey doğusunda Dağköy-Kozluca arasında sakin ve yemyeşil bitki örtüsüyle harika yürüyüş yolları olan ormanlık alanları öneririm. Mevsimine göre mantar, kuşburnu, böğürtlen toplayabilir bol bol oksijen depolayabilirler.

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekan var mı?

Evde ailemle yaptığım kahvaltı

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Harici zamanlarda yemek için Ertosunlar Dürüm Salonu ve Belsa Plaza arkasındaki Karadeniz Pidecisi.

Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Tatlı ve pasta türü alışverişlerimi evimin yol güzergahında Bekirdere-Yeşilova bölgesi esnaflarından Özoğlu ve Altınoluk Pastanelerinden yaparım.

Bar, gece kulübü ve benzer mekanlara gidiyor musunuz?

Bar, gece kulübü ve benzeri mekanlara gitmiyorum.

İlimizde son yıllarda çok sayıda cafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Üniversiteli öğrenci sayısı çok olan şehrimizde epey yeni kafeler açılıyor. Vakit buldukça Halkevinin yakınında bulunan “ Hayal Atölyesi”ne ve Cafe de Luca’ya gidiyorum

Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

İsmen tanıştığım garson yok. Genellikle yapılan her sunumu beğenerek teşekkürle karşılıyorum.

Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekana gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Akşam yemeğine bir mekana gidersem o anki isteğime göre sipariş veririm. Yanımda kardeşlerim, kuzenlerim ya da iş arkadaşlarım olursa daha keyifle ve huzurla yemek yerim.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

Bence şehrimin unutulmaz politikacısı Sefa Sirmen’dir.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Her ne kadar özel hastane, poliklinikler sayıca artsa da, devlet hastaneleri ve tıp fakültesi hastanesini yeğlerim. Allah’ım kimseyi hastanelere düşürmesin. Hastaneleri eksik de etmesin. Bütün hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.





Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

İmkanlarım bol bol olsa, İzmit Kültür Sanat Vakfı’nı kurardım. Büyük ve mimari açıdan cezbeden, iç ve dış turizme katkıda bulunan, edebiyatla ilgilenen ve öğrenmeye aç herkese; muhteşem iyi gelecek bir İzmit Kütüphanesi ve Yaşam Merkezi kurardım. İzmit Körfezi’ne İzmit’in yeni bir simgesi olabilecek, İstanbul’daki Kız Kulesi’nden esinlenerek Lale Kulesi inşa ederdim. İzmit Kültür Sanat Vakfı’nın uhdesinde her yıl Kartepe’de farklı bir tema üzerine alanında uzman ve yetkin değerli kişilerin konuşmalar yapacağı İzmit Konuşmaları adlı marka bir etkinlik düzenlerdim. Karadeniz'deki üzerinde insan yaşayan tek adaya sahip Kocaeli’mizde bir çok hemşehrimizin bilmediği Kefken Adasına kongre turizmi için muazzam bir kongre merkezi yaptırırdım. “İzmit Havası” adına bir marka tescilim bulunuyor. Bu marka tescilimi, aslen İzmit’li olup bilhassa yurtdışında yaşayanların memleket hasretini tabiri caizse gördüğünde giderecekleri bir hediyelik bir ürüne dönüştürmek isterdim. Aynı zamanda şehrimizi ziyaret eden turistlerin saat kulemizin maketinin ve pişmaniyemizin dışında yanlarında götürebilecekleri ve yüzlerinde tebessümle İzmit’i anacakları bir hatıraları beraberlerinde götürmeleri mümkün olurdu.



Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Bana bir ev hediye edilse ; açıkçası köyüm dışında o huzuru tam anlamıyla verecek bir muhit bulunmuyor diye köyümde olsun isterdim Kozluca Köyü.

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Stresimi futbol maçlarını takip ederek , Seka Park'ta yürüyüş yaparak, denize karşı çay yudumlayıp şiir yazarak, ekonomik, sosyal, edebi, kültürel ve girişimcilik adına haberleri takip ederek atıyorum. Merak ettiğim ve ilgilendiğim konularda bir şeyler öğrenirken stres kalmıyor .Galatasaraylıyım. Ama hemşehri bilinciyle doğuştan ve ebedi Kocaelisporluyum.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Kocaeli’de kültürel etkinlikler yok değil lakin yeterli değil. Kültür ve sanatın şehrin kamuoyununun görebileceği şekilde daha ön planda ve vitrinde olmalı. Yazın fuarda yada festivallerde verilen birkaç konserden ibaret olmamalı. Birkaç yıldır yapılan Kitap Fuarımızın farkındalığı daha da arttırılarak benzerleri çoğaltılmalı. Mesela İzmitli yazar ve sanatçılara özel ödüller verilmeli, teşvik edilmeli. Altın Pişmaniye adında bir film festivali organize edilip düzenlenebilir.



Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Kocaelispor maçlarını elbette takip ediyorum. Ve gerçek yerimiz olan süper lige bir gün yeniden çıkacağımıza adım gibi eminim. Buradan başarılar diliyorum.

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Şehrimizin bütün yerel gazetelerinden bilgi almaya ve haber okumaya çalışıyorum. Kentin gündemini merakla ve ilgiyle takip ediyorum.

