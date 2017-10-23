İzmit’in genç başkan adayı Aykut Çağlayan
AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan adayı Aykut Çağlayan oldu.
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İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yapılan istişareler sonucunda büyüklerimizin ve genel merkez gençlik kolları başkanımızın takdiriyle İzmir ilçe gençlik kolları kongremizde adayımız olacak kardeşimiz yol arkadaşım, kardeşim, il gençlik kolları teşkilat başkanım AYKUT ÇAĞLAYAN olarak belirlenmiştir.
Rabbim mübarek eylesin.”
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : İzmit, başkan, aday, Aykut Çağlayan, AK parti İzmit İlçe Gençlik Kolları
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