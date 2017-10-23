İzmit’in genç başkan adayı Aykut Çağlayan 

İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yapılan istişareler sonucunda büyüklerimizin ve genel merkez gençlik kolları başkanımızın takdiriyle İzmir ilçe gençlik kolları kongremizde adayımız olacak kardeşimiz yol arkadaşım, kardeşim, il gençlik kolları teşkilat başkanım AYKUT ÇAĞLAYAN olarak belirlenmiştir.

Rabbim mübarek eylesin.”

Çiğdem ARMAĞAN

