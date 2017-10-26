İzmit'in güzellikleri posta pulunda
İzmit Belediyesi'nin, PTT ile yaptığı anlaşma ile Osmanlı Meydanı, Kapanca Sokak, Saat Kulesi ve Kasr-ı Hümayun posta pullarına taşındı. İzmit Belediyesi yazışmalarında bu pulları kullanacak.
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İzmit Belediyesi, şehrin güzelliklerini posta pullarına taşıdı. İzmit'in güzelliklerinin posta pullarında yer alması için İzmit Belediyesi, PTT ile özel bir anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmaya göre Osmanlı Meydanı, Kapanca Sokak, Saat Kulesi ve Kasr-ı Hümayun (Av Köşkü) için posta pulları bastırıldı. İzmit Belediyesi yazışmalarında bu pulları kullanarak şehrin güzelliklerinin tanıtımını sağlayacak.
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Etiketler : İzmit Belediyesi, PTT, pul, İzmit'in güzellikleri
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