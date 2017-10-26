İzmit'in güzellikleri posta pulunda

İzmit Belediyesi, şehrin güzelliklerini posta pullarına taşıdı. İzmit'in güzelliklerinin posta pullarında yer alması için İzmit Belediyesi, PTT ile özel bir anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmaya göre Osmanlı Meydanı, Kapanca Sokak, Saat Kulesi ve Kasr-ı Hümayun (Av Köşkü) için posta pulları bastırıldı. İzmit Belediyesi yazışmalarında bu pulları kullanarak şehrin güzelliklerinin tanıtımını sağlayacak.