İzmit’in hava kalitesi TBMM gündeminde

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, önceki gün TBMM’de yaptığı konuşmasında İzmit’in hava kalitesinin Dilovası’ndan daha kötü bir duruma sürüklendiğini dile getirdi. Hürriyet, şunları söyledi:

“İzmit’te bulunan Hava Kalitesi İzleme İstasyonunun anlık olarak gönderdiği verilerde şehrin hava kalitesinin genel olarak hassas gruplara sağlıksız sınıfında çıktığı belirlendi. Hava kirleticisi olarak tanımlanan partiküler madde oranı AB ülkeleri sınır değeri metreküpte 50 mikrogram ve ulusal değerlerde bu oranın metreküpte 119 mikrogram olması gerekirken, bu oran, İzmit kent merkezinde metreküpte 139 mikrogram”

KALP HASTASI OLANLAR DİKKAT!

İzmit Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarından alınan ölçümlerin İzmit’te yaşayan vatandaşları olumsuz yönde etkileyeceğini dile getiren CHP Milletvekili Hürriyet, “Uzmanlara göre ise bu grupta yer alan İzmit’te kalp ve solunum yolu hastalığı bulunan vatandaşlarımızın dışarıda yüksek aktivitede bulunmamaları tavsiye ediliyor. İzmit’teki bu verilerin ‘Kanser Ovası’ olarak adlandırılan Dilovası ilçemizi bile geçmiş olması oldukça dikkat çekicidir. Her 4 kişiden birinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği Kocaeli’de gittikçe kötüye giden bu hava kirliliğinin nedeni nedir? Yetkililer önlem almayı düşünüyorlar mı? Yoksa Kocaeli'de kanserden ölmek Kocaeli'nin fıtratında mı vardır?” açıklamasında bulundu.