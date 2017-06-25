İzmit’in kahramanı:Fatma Seher Erden

28 Haziran… İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü.

İzmit’in düşman işgalinden kurtarılmasında önemli kahramanlar vardır. Bunlardan birisi Yahya Kaptan, birisi de Kara Fatma’dır.

30 Ekim 1919'da yürürlüğe giren Mondros Mütarekesi'nden sonra, 16 Mart 1920 tarihinde

İstanbul işgal edildi.

İngilizlerden oluşan emperyalist güçler, İstanbul'un işgalinden sonra İzmit Körfezi'ne yönelerek, bu bölgeyi de kontrol altına aldılar. Bu durum sonucu İzmit yöresindeki ortam iyice gerginleşti.

Bölgede yaşayan bazı grupların, Türkler aleyhine çeşitli faaliyetlere giriştiği görülmeye başlandı.

Özellikle Rum ve Ermeni nüfusun yoğun olduğu bazı bölgelerde, İşgal güçlerinden güç alınarak çeşitli çeteler oluşturuldu. Oluşturulan çetelerden bazıları: Yeniköylü Deli Yani ve Çetesi, Kocabaş Hıristo, Barbar Yani, Deli Hıristo, Çakır Yorgi, İzmit Mihaliç Köyü'nde Kostantin Çetesi, Deli Petro Çetesi, Köse Dimitri Çetesi, Pandeli Çetesi, Yuvacık’tan Vahan Çetesi, Donik Çetesi, Karamürsel Ermeni ve Rumların kurduğu bu çeteler bir süre sonra, askeri güçlere saldırmaya, çevredeki Türk köylerini basarak evleri yakmaya, burada yaşayan insanlara zulmetmeye başladılar.

İzmit'te bu üzücü olayların yaşandığı dönemde, Kara Fatma İstanbul'da bulunuyordu. Durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini gören Kara Fatma, kardeşi Süleyman'ı, kızı Fatma'yı ve arkadaşlarını alarak İzmit'e geçmeyi planladı. Muhacir kılığına giren Kara Fatma ve arkadaşları trenle İzmit'e geldi. Buradan Bahçecik-Servetiye yoluyla Paşaköy'e geçerek karargâhını kurdu.

Bölgedeki teşkilatlanma çalışmalarını hızlandıran Kara Fatma ve arkadaşları, bir yandan da

çevredeki çetelerle mücadele etti.

İşgal dönemin de yayınlanmış olan bazı gazeteler, Kara Fatma'nın İzmit'teki faaliyetleriyle ilgili önemli bilgiler vermektedir. Özellikle İstikbal ve Tevhid-i Efkar gazetelerinde Kara Fatma ile ilgili çeşitli haberlere rastlanılmaktadır.

Hayatı cepheden cepheye koşmakla geçmiş, birçok bölgenin düşmandan kurtarılmasında önemli gayretler sarf etmiş olan Fatma Seher Hanım, hayatının son zamanlarında -ne yazık ki diğer birçok kahraman gibi- büyük sıkıntılar çekmiştir.

Kara Fatma, 1930'lu yıllarda büyük bir perişanlık içerisindeydi. Bu yıllarda kendisiyle röportaj yapan gazeteci Mekki Sait Bey'e acı ve üzüntü içerinde şunları anlatmıştır.

“İşten bahsediliyor… İş bulamıyorum ki… Kapıcılık, kolculuk bulsam çöpçülüğe de razıyım. Kızımla torunlarıma bakayım.”

-Kaç Yaşındasın?

“55 yaşındayım. Askere 24 yaşında girdim. Seferberlikte Kars, Kağızman, Bayazıt taraflarında çalıştım. 275 kişilik bir çetenin reisi idim. İstiklal Harbi'nde Garp Cephesi'nin hemen her tarafında bulundum. Bereket Alakaya taarruzunda, sonra Düzce'de eşkıya ile müsademede Sivrihisar'da, bir de Değirmendere'de yaralandım. Bunlardan başkan ufak tefek sıyrıklar, çizikler onları saymıyorum. Kızımın parmaklarını da şarapnel kesti. Zavallı yarı deli vaziyettedir. Yetimleri bana kaldı. Çalıştığım sürece amirlerimin takdirlerini kazandım. Bütün sefaletimi unutturan, beni yaşatan bu İstiklal madalyasıdır. Açım, ama şerefliyim!

KARA FATMA- Kurtuluş Savaşımızın kadın kahramanlarından.

KARA FATMA ÇETESİ- Kurtuluş Savaşımıza damga vuran Kara Fatma Çetesi.

FATMA SEHER ERDEN- Kurtuluş Savaşının ardından Fatma Seher Erden adını alan Kara Fatma’nın göğsünde istiklal madalyasıyla son fotoğrafı.

KUVVACILAR TERSANE MAHPUSUNDA-İzmit’in Yunan İşgalinde kaldığı Ekim 1920 tarihinden sonra Kuvayı Milliye güçlerine yardım ettikleri suçlamasıyla tutuklanarak Tersane Hapishanesinde hapsedilen İzmitlilerden bir gurup tersane duvarı dibinde görülüyor. Solda Yunan askeri, Pehlivan lakaplı İrfan bey, Avnizade Sakaoğlu Azmi Saka ve yanında Müteahhit Ali Saim bey.