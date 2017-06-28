İzmit'in kurtuluş hikayesi.. Çifte işgal ve direniş 

1’inci Dünya Savaşı’nın ardından Sevr’i imzalayan Osmanlı yönetimi, ülke topraklarını da emperyalistlerin işgaline açmıştı.

Önce İstanbul’a gelen İngilizler, 20 Kasım 1918’de İzmit’i işgal ettiler. Yaklaşık 2 yıl sonra 27 Ekim 1920’de de Yunan askerleri İzmit’e girdiler.

ŞANLI DİRENİŞ

İzmit, Kurtuluş Savaşı yıllarında işgalci emperyalistlerin tam anlamıyla baş belası olmuştu. İngiliz ve Yunan işgalcilere karşı sürekli bir direniş hareketi gösterildi. İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve asker sevkinde de İzmit büyük rol oynadı.

312 KİŞİYİ KATLETTİLER

Mustafa Kemal’in Orduları, Kurtuluş Savaşı’nda işgalcileri eze eze İzmit’e geliyordu. 28 Haziran 1921 sabahı işgalciler İzmit’te 312 kişiyi katletti. Bazı binaları yaktılar. Kuvayı Milliye birlikleri Komiser Salih Bey yönetiminde İzmit’e girdi. Düşman arkasına bakmadan kaçmıştı.

ÜÇ BÜYÜK KAHRAMAN

Milli Savunma Bakanlığı resmi kayıtlarına göre Kocaeli kenti, 1900’lü yıllardaki savaşlarda 1377 şehit vermişti. Bu resmi rakama, Kurtuluş Savaşı’na gönüllü katılanlar, esir kamplarında ölenler, kaybolanlar, hastalıklardan ölenler dahil değildi. Yine resmi kayıtlara göre, Kurtuluş Savaşı döneminde İzmit’ten üç önemli kahraman çıkmıştı. Bu kahramanlar Kara Fatma, Yahya Kaptan ve İpsiz Recep olarak tarihe geçtiler.

Ali Gündoğdu

İZMİT’E İLK GİREN TİM- 28 Haziran 1921. İngiliz ve Yunanlılar tarafından 3 yıldır işgal altında tutulan İzmit’e Kurtuluş Savaşı’nı kazanan Kuvayı Milliye birlikleri giriyor. İşgalci düşman, arkasında katledilmiş insanlar, yakılmış evler bırakarak kaçıyor. 28 Haziran 1921 günü İzmit’e ilk giren Kuvayı Milliye Timi toplu halde görülüyor. Tim komutanı Komiser İsmail Bey sağ baştaki zabit.

YAHYA KAPTAN-Kurtuluş Savaşı’nda Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’in en yakınındaki İzmitli kahraman hemşerimiz.​​​​​​​